Suomalaisilla kansainvälisessä vertailussa vähiten koronapandemiaan liittyvää mielenterveysoireilua

Vakavien mielenterveysoireiden ilmaantuvuus on ollut Suomessa koronapandemian aikana tuoreen kansainvälisen vertailun mukaan muita maita vähäisempää. Yhteensä yhdessätoista maassa tehdyn tutkimuksen mukaan koronatartunnan pelko ja pandemiaan liittyvä korkea stressi ennustavat vahvimmin heikentynyttä mielenterveyttä. Sen sijaan luottamus valtiojohtoon ja rajoitteiden tehokkuuteen voi suojata yksilön mielenterveyttä pandemian aikana.

– Tutkimuksessa vastaajat arvioivat kokemiaan oireita post-traumaattiseen stressihäiriöön, masennukseen, ahdistuneisuuteen ja paniikkihäiriöön liittyen. Vastaajat arvioivat myös muun muassa covid-19-tartunnan pelkoaan ja pandemiaan liittyvää stressiään. Lisäksi heiltä kysyttiin näkemyksiä koronarajoitustoimista sekä luottamusta valtiojohtoon ja terveydenhuoltoon pandemian hoidossa, toteaa tiedotteessa tutkimusta Suomessa johtanut tutkijatohtori Tella Lantta Turun yliopistosta.

Verkkokysely toteutettiin vuoden 2020 kesä–marraskuussa. Suomen lisäksi kysely tehtiin Alankomaissa, Belgiassa, Bulgariassa, Intiassa, Isossa-Britanniassa, Latviassa, Puolassa, Romaniassa, Ruotsissa ja Tšekissä. Kyselyyn ensimmäiseen vaiheeseen vastasi 9543 henkilöä, joista suomalaisia oli 542.

Tutkimuksen mukaan lähes puolella eli 49 prosentilla vastaajista oli pandemian aikana puhjennut tai aiemmin todettu mielenterveyshäiriö. Uusien häiriöiden ilmaantuvuus tutkimuksen seulontamittareiden perusteella oli 17 prosenttia. Suomalaisilla vastaajilla vastaavat luvut olivat 42 prosenttia ja 11 prosenttia, ja ne olivat alhaisimmat tutkimuksen yhdentoista maan joukossa. Maiden välillä oli suuria eroja.

– Yllättävä havainto tutkimuksemme perusteella oli, että kyselyyn vastanneilla terveydenhuollon ammattilaisilla oli muuta väestöä vähemmän mielenterveysoireita. Havaintoa voi selittää se, että heillä oli muita vastaajia vähemmän aikaisempia mielenterveyshäiriöitä, he kokivat vähemmän stressiä pandemian aikana ja heidän tartunnan pelkonsa oli vähäisempää, Lantta sanoo.

Lisäksi luottamus rajoitteiden tehokkuuteen, valtionjohtoon ja terveydenhuoltoon pandemian hoidossa voivat vähentää riskiä vakaviin mielenterveysoireisiin pandemian aikana. Myös korkeampi ikä näyttää tulosten perusteella olevan suojaava tekijä. Yksilön vahva psyykkinen palautumiskyky näyttää myös suojaavan niin post-traumaattisilta oireilta, masennukselta ja ahdistuneisuudelta kuin paniikkihäiriön oireiltakin.

Toisaalta tutkimuksessa koronatartunnan pelko ja pandemiaan liittyvä korkea stressi ennustivat eniten heikentynyttä mielenterveyttä. Aikaisempi mielenterveyshäiriö ja pandemian aikana koettu muu stressaava elämäntapahtuma lisäsivät myös oirehdintaa.

Koronarajoitusten kokeminen rajoittavaksi ja runsas uutisten seuraaminen olivat myös yhteydessä lisääntyneisiin mielenterveysoireisiin.

– Tutkimus antaa viitteitä siitä, että kansalaisten mielenterveys on ollut eniten koetuksella maissa, jossa on ollut käytössä äärimmäisiä koronarajoitteita, kuten yhteiskunnan täyssulkuja. Tutkimuksen seuranta-aineisto antaa myös viitteitä siitä, että oireilu voi olla pitkäkestoista. Erityisesti henkilöt, joilla on jo ennen pandemiaa ollut mielenterveyshäiriö tai jotka ovat kokeneet pandemian aikana jonkin muun stressaavan elämäntapahtuman tarvitsevat matalalla kynnyksellä tukea mielen hyvinvointiin, kertoo Lantta.

Tutkimus on julkaistu Healthcare-tiedelehdessä.