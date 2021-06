Rymättylässä tammikuussa vaurioitunut voimajohto on nyt viimeistelyä vaille korjattu

Toini-myrskyssä tammikuussa vaurioitunut voimajohto on nyt otettu käyttöön Rymättylässä. Sähkö kulkee taas voimajohdoissa normaalisti alueen asukkaille ja yrityksille. Korjaustyöt on saatu valmiiksi pientä viimeistelyä lukuun ottamatta, ja täysin valmis työ on juhannukseen mennessä.

Uusittu voimajohto sijaitsee paikoitellen hankalassa maastossa. Voimalinjan korjaus vaati huolellista suunnittelua ja tiivistä yhteistyötä alueen asukkaiden ja maanomistajien kanssa sekä erityisen tarkkoja turvatoimia rakentamisen aikana.

– Olen tyytyväinen, että olemme kumppaneidemme kanssa saaneet voimalinjan rakennettua suunnitellussa aikataulussa. Voimajohto vaurioitui talvella, kun lunta kertyi toispuoleisesti sen päälle. Pylväät kaatuivat ennen kuin lumi ehdittiin poistaa johdoilta. Nyt uusittuihin johtimiin on asennettu anturit, jotka hälyttävät, jos johdoille kertyy lunta ja jäätä. Tämä on hyvä käytännön esimerkki älykkäästä sähköverkosta, toteaa tiedotteessa Carunan aluejohtaja Kalle Liuhala uusitun voimajohdon ominaisuuksista.

Sähköjakelu alueella pystyttiin korjaustöiden aikana hoitamaan ilman pitkiä katkoja.