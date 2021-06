Koronatilanne rauhoittunut Turussa merkittävästi – rokotusaikoja jaetaan 30–37-vuotiaille

Turussa todettiin viikolla 21 eli 24. toukokuuta ja 30. toukokuuta välisenä aikana yhteensä 23 koronavirustartuntaa. Ilmaantuvuusluku oli tiistain tilanteen mukaan 41/100 000/14 vrk. Tartunnanjäljitysprosentti on tällä hetkellä 91 prosenttia.

– Turun koronaepidemia on rauhoittunut entisestään ja tämä on erittäin hyvä asia. Torjuntatoimet ovat auttaneet meidät maalis–huhtikuun erittäin hankalan epidemiavaiheen yli ja nyt toukokuun aikana rajoituksia on pystytty keventämään. Rajoituksia kevennetään edelleen, mikäli epidemian hyvä tilanne jatkuu, toteaa tiedotteessa tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä suosittaa, että Varsinais-Suomi palaa kiihtymisvaiheeseen perjantaina 4. kesäkuuta, mikäli epidemiatilanne pysyy hyvänä. Maskisuositus pysyy kuitenkin edelleen voimassa ja turvavälien noudattamista suositellaan yhä.

Ensimmäisen rokotusannoksen on Turussa saanut 83 803. Luku on 49,7 prosenttia 16 vuotta täyttäneistä turkulaisista. Kaksi rokoteannosta on saanut 20 842 eli 12,4 prosenttia 16 vuotta täyttäneistä turkulaisista.

Yli 80-vuotiaiden rokotuskattavuus on 91,4 prosenttia, 70–79-vuotiaiden 92,7 prosenttia, 60–69-vuotiaiden 86 prosenttia ja 50–59-vuotiaiden 78,9 prosenttia. 40–49-vuotiailla rokotuskattavuus on tällä hetkellä 54,8 prosenttia.

otanrokotteen.turku.fi-sivun kautta yhteystietonsa on jättänyt yli 39 000 turkulaista, ja ajan ensimmäiselle rokotteelle on saanut yli 16 500 sivun kautta ilmoittautunutta. Tällä viikolla rokotuksia annetaan Messukeskuksessa 38-vuotiaille ja sitä vanhemmille turkulaisille. Lisäksi rokotusaikoja lähetetään tämän viikon aikana 30–37-vuotiaille. Sivusto palvelee kolmella eri kielellä osoitteissa otanrokotteen.turku.fi, jagtarvaccinet.turku.fi ja myvaccine.turku.fi.

Koronarokotteiden ja muiden rokotteiden kanssa ei tarvita enää THL:n uusien linjauksien mukaan varoaikaa, vaan kaikkia Suomessa käytettäviä koronarokotteita voi antaa samaan aikaan muiden rokotteiden kanssa normaalien rokotusohjeiden mukaisesti.

Raskaana olevien rokottamisesta kertynyt tutkimustieto ja käyttökokemus eivät anna viitteitä turvallisuushuolista, ja raskaana oleva voi siis halutessaan ottaa koronarokotteen. Hän saa rokotteen oman ikäryhmänsä mukaisesti. Ennen raskautta aloitetun rokotussarjan 2. annoksen voi myös antaa raskauden aikana. Raskaana oleva saa halutessaan lisätietoja omasta äitiysneuvolastaan.

Jos henkilö on taas saanut ensimmäisen rokoteannoksen ulkomailla ja rokotevalmiste on Suomessa käytössä, niin toinen rokoteannos annetaan samalla rokotteella kuin ensimmäinen. Jos henkilö on saanut yhden annoksen rokotetta, mutta rokotemerkki ei ole tiedossa, niin toiseksi rokotteeksi annetaan Suomessa käytössä oleva, kyseisen henkilön ikäryhmälle tarkoitettu rokotevalmiste 12 viikon päästä ulkomailla saadusta annoksesta.

Siinä tapauksessa, että henkilö on saanut täyden rokotesarjan EU:n alueella käytössä olevaa rokotetta, ja rokotussarja on valmis, niin hänen ei tarvitse ottaa enää rokotetta Suomessa. Esimerkiksi Johnson&Johnsonin rokotteesta riittää yksi rokoteannos. Jos henkilö on saanut kaksi annosta Sputnik-rokotetta, rokotussarja on myös valmis. Jos henkilö on saanut täyden rokotussarjan jotakin muuta, ei EU:n alueella käytössä olevaa rokotetta, harkitaan tilannetta tapauskohtaisesti.

Lukuvuosi Turun kaupungin perusopetuksessa ja lukioissa päättyy lauantaina 5.kesäkuuta. Päiväkotien ja koulujen kevätjuhlat sekä ylioppilas- ja päätösjuhlat järjestetään ilman isoja kokoontumisia ja vain rajatulle määrälle lapsia ja nuoria, mikäli turvaväleistä voidaan huolehtia. Huoltajia, läheisiä tai muita juhlavieraita ei kutsuta paikalle.

Turun kaupunki suosittelee ottamaan myös yksityisten valmistujaisjuhlien suunnittelussa huomioon Lounais-Suomen Avin antamat kokoontumisrajoitukset sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemat vinkit: Turvalliset juhlat – vinkkejä järjestäjille ja osallistujille.

Lisäksi kaupunki kertoo, että ilmoittautuminen Turun suomenkielisen työväenopiston syksyn kursseille alkoi maanantaina 31. toukokuuta osoitteessa opistopalvelut.fi/turku. Ilmoittautuminen Åbo svenska arbetarinstitutin syksyn kursseille alkaa keskiviikkona 11. elokuuta klo 18 osoitteessa aboarbis.fi. Tarkemmat kesän aukioloajat, päivystävät asiakaspalvelut sekä lukuvuoden aloitusajankohdat julkaistaan kasvatuksen ja opetuksen verkkosivuilla turku.fi/opetus.