Varsinais-Suomi voi palata kiihtymisvaiheeseen perjantaina, jos hyvin käy

Varsinais-Suomessa koronaepidemia on hellittänyt niin, ettei leviämisvaiheen yksikään kriteeri enää täyty. Näin ollen perjantaina maakunta voi palata leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä kuitenkin korostaa maltillisuutta, vaikka yleisötilaisuudet ja harrastaminen 4.6. alkaen vapautuvat merkittävästi.

– Hyvä kehitys on jatkunut jo pitkään, minkä vuoksi ryhmämme teki ehdollisen päätöksen jo ennakoivasti. Otamme perjantaina 4. kesäkuuta käyttöön lievemmät suositukset, jos mitään notkahdusta ei siihen mennessä ilmene, johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.

– Viestimme ennakoivalla päätöksellä sitä, että varsinaissuomalaisten arkea ja elinkeinoelämää halutaan avata viipymättä, kun epidemiatilanne sen sallii. Koronakoordinaatioryhmä pyrkii parhaansa mukaan mahdollistamaan varsinaissuomalaisten alkukesän juhlat, tapahtumat ja lomat, hän lisää.

Koronan ilmaantuvuus on ollut viime perjantaista lähtien alle 50 tapausta 100 000 ihmistä kohden kahden viikon aikana. Viimeisin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ilmoittama ilmaantuvuus alueellamme on 37,7. Testatuista henkilöistä alle kahdella prosentilla on todettu tartunta. Ryhmä pitää perusteltuna siirtyä kiihtymisvaiheeseen perjantaina, jolloin THL:n asettamat kiihtymisvaiheen kriteerit ovat täyttyneet viikon ajan.

Päätös merkitsee, että Lounais-Suomen aluehallintovirastolla on valmius tehdä kiihtymisvaiheen mukaiset päätökset koskien muun muassa yleisötilaisuuksia ja tapahtumia. Ravintolarajoitusten muutoksista päätetään valtioneuvoston asetuksella.

Matkustus merkittävin tartunnan tuoja

Varsinais-Suomessa edelleen brittimuunnos ovat merkittävin koronaviruksen muoto. Intian muuntoviruksen osuus on lievässä kasvussa.

– Tapausmäärät ovat olleet johdonmukaisesti laskussa jo pitkään. Lähipiiristä saadut tartunnat ovat ilahduttavasti laskussa. Suurimmaksi tartunnan lähteeksi on noussut matkustus, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Esa Rintala sanoo tiedotteessa.

Tartunnan lähteen jäljitys on onnistunut jo pitkään yli 80 prosentilla sairastuneista.

– Ulkomaille linkittyviä tartuntoja oli neljännes viime viikon uusista tapauksista. Suurin osa näistä todetaan ulkomailta tulevilla kausityöntekijöille. Pääasiassa tartunta todetaan lentokentällä tehdyssä testissä, mutta myös kolme vuorokautta saapumisen jälkeen, hän kertoo.

Rokotukset etenevät hyvin Varsinais-Suomessa, sillä yli 50-vuotiailla kattavuuden taso on tavoitettu. 70 prosenttia heistä on saanut ensimmäisen rokotuksen. Arvio on, että elokuun puoliväliin mennessä yli 16-vuotiaat on rokotettu kertaalleen.

Koronakoordinaatioryhmä linjasi suosituksia, jotka tulevat voimaan perjantaina 4. kesäkuuta, jos Varsinais-Suomi palaa kiihtymisvaiheeseen. Tällöin poistuisivat tilaisuuksien henkilömäärien ylärajat. Maskisuositus pysyy voimassa. Ihmisten suositellaan edelleen pitävän välimatkaa toisiinsa.

– Pääsääntönä on, että tarkan lukumäärän sijasta tärkeintä on järjestää tilaisuudet siten, että yli 10 hengen sisätilojen tilaisuuksissa ja yli 50 henkilön ulkotilojen tapahtumissa on voitava tosiasiallisesti välttää lähikontaktit, Mikko Pietilä sanoo.

Suositus perjantaista lähtien koskee sekä yleisö- että yksityistilaisuuksia.

– Päättäjäisjuhlissa suvivirsi, Gaudeamus igitur ja muut yhteislaulut ulkotiloissa, Pietilä lisää.

Aikuisten joukkuelajeissa voidaan aloittaa ulkotiloissa tapahtuva ottelu- ja kilpailutoiminta sekä sisätiloissa tapahtuva yksilölajien kilpailutoiminta, jossa lähikontaktit voidaan välttää.