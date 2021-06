Vast: No johan

Eiköhän se ole niin että jos on 2100 lammasta niin siitähän jo 16 lammasta karkaakin ja kuolee tapaturmaisesti niin susiko silloin on suurin syntipukki. Petoaitakin on olemassa ja se tomii mutta kun sen ylläpito on työläs ja kaiketi kalliskin joten .... Se on edelleen valitettavaa ettei se ole uutinen että on olemassa lampureita jotka huolehtivat lampaistaan eikä susi ole vienyt ainuttakaan.