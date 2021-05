Onnittelut valmistuneille! Kevään 2021 ammattiin valmistuneita

Turun ammatti-instituutti

Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto: Lapila Kristian, Vainioranta Tuomo.

Autoalan perustutkinto: Aittala Jalias, Al-Obaidi Hasan, Ebrahimi Sarok, Eklund Sara, Holm Jesse, Järvinen Antti, Kalliomäki Jimi, Karén Hanna, Karlsson Patrick, Karvonen Tomi, Koittola Eetu, Kärri Aki, Lehikoinen Laura, Maukonen Teemu, Mertsola Eeva Metsäkallas Okko, Muraja Leevi, Mäki Kiia, Rinne Eetu, Salas Diaz Marcos, Taimi Aaro, Tuomola Janne, Vainionpää Antti, Virtanen Rasmus

Elintarvikealan perustutkinto: Aaltonen, Siigri, Anttonen Marcina, Dahlström Juvena, Karhu Jenna, Leppänen Jenna, Lönnroth Karoliina, Marttila Eeva, Mulari Sari, Mäki Suvi, Mäkitalo Kasperi, Niemistö Elli, Saarinen Jasmin, Virtanen Ciara, Väyrynen Vilma, Willför Alexander, Wrede Sonja.

Grundexamen i affärsverksamhet: Alapirtti Jesse, Edman Mikael, Ekholm Emil, Engblom Rasmus, Engman Amanda, Ervasalo Christoffer, Holmström Mi, Jalamo Jon, Johansson Alex, Kaukoranta Christian, Kaunisto Amanda, Kerke Valter, Krause Karim, Manthe Emilie, Mattsson Emil, Muktar Amira, Laaksonen Emilia, Lund Walter, Lönnqvist Lenni, Sorjasaari Markus.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Grundexamen inom företagsekonomi: Tuomi Sammy

Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik: Engström Adele, Hagelstam Martin, Högström Nicklas, Nivalinna Jeremias, Nymalm Atte, Rejström Ella, Salin Oscar, Sandholm Jack.

Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto: Heinonen Marjo, Koskinen Miia, Liesegang-Laiho Heidi, Vähä-Ettala Marjukka.

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto: Amirkhani Jila, Eskelinen Otto, Kakko Veera, Kant Juulia, Keihäs Kaisa, Kuhmonen Johanna, Laihia Joel, Lehtinen Nette, Oinonen Sanni, Tuominen Aaron.

Hiusalan perustutkinto: Granqvist Julia

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto: Laiho Elina, Malmberg Juho, Ronkainen Nelle, Suvanto Fiona.

Isännöinnin ammattitutkinto : Lindros Jan, Suhonen Vesa.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto: Halme Jonne, Huntington Esa, Kunttila Eelis, Laikko Tuomas, Lazim Ihab, Leminen Thomas, Mäkilä Ronja, Nieminen Riki, Nummela Jussi, Orte Myron, Pham Phuong, Renberg Jesse, Rezaei Saftar, Saario Eero, Santio Jesse, Timonen Verner, Zidan Mohammed-Anas.

Kuljetusalan ammattitutkinto: Khan Saeed, Maqastena Naser.

Laboratorioalan perustutkinto: Helander Olivia, Hänninen Joonas, Jarere Fadumo, Kankare Henni, KC Sanju, Skyttä Suvi, Kähkönen Miko, Salman Fawzi, Salminen Marianne, Töttölä Henni.

Leipomoalan erikoisammattitutkinto: Paven Kristiina

Liiketalouden perustutkinto: Ahmadi Puja, Helenius Veikka, Kiuru Iiro, Lehtonen Joel, Mäki Arttu.

Liiketoiminnan ammattitutkinto: Dahl Alex, Eronen Valma, Kursi Heidi, Mäkelä Jenna, Pulkkinen Maarit.

Liiketoiminnan perustutkinto: Ahmed Nirozh, Ahtinen Emilia, Ahvenniemi Lauri, Alhamdan Mona, Aljamali Aya, AlJamali Nisrine, Badaya Nabiha, Baran Nicholas, Basli Ferhat, Beqiri Sarah, Blomqvist Sani, Boateng Johanna, Cuskic Elvira, Dzhusupbaeva Gulia, Gashi Xhyljeta, Grandér Julia, Griffel Gerli, Grönroos Venla, Haapa-alho Janissa, Hagelberg Sebastian, Halkio Emmi, Hannuksela Elja, Hannula Juulia, Haskolak Diar, Heikkilä Eelis, Heikniemi Niklas, Heinonen Nelli, Heinonen Robin, Heiskanen Oona, Helin Henniina, Hietakangas Anniina, Huovinen Juho, Ibrahem Taha Omar, Ilo Jenna, Jama Sadiya, Junnila Jermu, Juvonen Olivia, Järvinen Jesper, Järvinen Toni, Kaitonen Matilda, Kallio Heidi, Kannisto Samuel, Kekkonen Unnukka, Kichukova Mariya, Kokkala Jarkko, Kononova Darja, Korpilahti Santtu. Kramsu Niko, Kunnari Vera, Kurki Aleksandra, Kurki Kerttu, Kutergina Arina, Kuusisto Minna, Kynäslahti Niko, Laaksonen Jimi, Laamanen Elias, Lagerström Tiia, Lampinen Jerry, Lehtimäki Valtteri, Lehtinen Kasperi, Lehto Sofi, Lehtonen Joonas, Leppänen Patrik, Liimatainen Rasmus, Lipasti Frans, Lundell Katja, Luoma Julia, Lähde Aino, Moloudi Manizheh, Muuri Osku, Muuse Najma, Mykhailova Kateryna, Müller Anastasiya, Männistö Neea, Nestén Max, Nieminen Anni, Norkooli Eemeli, Nurminen Neda-Lotta, Oinas Kirsi, Oja Brigita, Ojala Juuso, Ojaranta Venla, Paananen Miro, Pajumäki Tuomo, Pakarinen Uliana, Pallin Paul, Peltola Eveliina, Peltonen Suvi, Pottila Susanna, Pourhamzeh Sayo, Rainti Eerika, Raitaluoma Atte, Rauhala Oskari, Raunio Eetu, Razak Mika, Rekik Alisa, Rintamäki Melina, Ritakallio Ekku, Roto Miska, Saarela Eero, Saarinen Oskari, Salminen Henri, Sandberg Iina, Shamsa Shamsa, Shkreta Albina, Sipilä Ville, Skrypnikova Daryna, Stenholm Laura, Suomi Ida, Suominen Joe, Suominen Ville, Syrjänen Wilma, Sälve Nea, Tiainen Daniel, Tulonen Pinja, Valdolin Mirella, Valieh Roya, Valtonen Saara, Vesterlund Essi, Virtanen Alex, Virtanen Viia-Roosa, Ämmälä Sanna, Äärilä Erno.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Liikunnanohjauksen perustutkinto: Arponen Wilma, Convertino Sofia, Engström Camilla, Eskonen Liisa, Filatoff Patri, Haulivuori Julia, Hirvikangas Timo-Juhani, Jokinen Rasmus, Kaarto Sofia, Kaipainen Mikko, Kantola Roosa, Ketola Jasmin, Kiskonen Katja, Kivinen Jere, Konttila Jani, Kostiainen Severi, Lahtinen Niilo, Manninen Jasmin, Merilä Aino, Mettälä Lukas, Mäki-Puhtila Rita, Nummelin Alina, Pirttijärvi Emilia, Raunio Henri, Riikola Emilia, Rostedt Maria, Saarinen Emmi, Saaristo Mici, Salminen Ville, Salmivirta Tommi, Shikera Jan, Tiilikainen Valtteri, Uusikartano Riku, Vahtera Jonna, Varjus Siru.

Logistiikan perustutkinto: Aalto Tommy, Alho Santeri, Al-musawi Leith, Al-Sammarraie Omer, Anttila Saana,Aro Arttu, Berg Nicklas, Friberg Daniel, Halsinaho Antti, Harkka Julius, Heinonen Topias, Helin Mikael, Honkanen Jami, Jakupovic Dino, Kallinen Janne, Ketonen Mirko, Kuusinen Antti, Laaksonen Eemeli, Laapotti Juho, Lemberg Jesse, Lindfors Elias, Mikola Janne, Nakolinna Jarkko, Niemi Anssi, Nieminen Ilari, Nurkse Juuso, Ouhass Nour Eddine, Palén Teemu, Pensikkala Henri, Rantanen Matias, Rantaseppä Oskari, Rouhiainen Leevi, Saalinki Lucas, Saarinen Miko, Salmi Roni, Salonen Jasper, Torkkila Tomi, Tulirinta Noah, Tuominen Vincent, Veranen Leevi, Virtanen Aarni, Wiklund Jimi, Wittfooth Aleksi.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto: Elomaa Eemeli

Lääkealan perustutkinto: Heinonen Sandra, Jokinen Laura, Laine Mari, Lehtilä Joonas, Marttila Sanni, Mineva Merilin, Murtonen Iiris-Maria, Rouhiainen Nea, Salman Rahaf, Sistonen Emmi.

Maanmittausalan ammattitutkinto: Vesikko Lilja, Honkala Taito, Metsä-Eerola Mika, Nurmi Marko, Vähä-Erkkilä Riina.

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto: Aaltonen Satu

Matkailualan perustutkinto: Airaksinen Saimi, Bergström Liv, Cao Wei, Dragneva Daniela, Gratschew Kati, Helin Carita, Kohonen Lilli, Laaksonen Nea, Lehtovirta Ciia, Sainio Elina, Wahlroos Milla, Welters Rosa-Leigh.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto: Henttinen Janika, Laiho Elli, Lithén Axel, Masiewicz Anita, Medison Tim, Mikkonen Jenni, Malin Tiia, Mulari Ella, Mäkilä Jasmin, Nerman-Shakhov Artjom, Paavilainen Miska, Pihl Aino, Piirainen Christina, Pohtio Maria, Pölkki Minttu, Salmela Mikko, Salo Samuel, Sundell Samuli, Suurkoivu Tuomas, Tuomi Linda, Uusitupa Jade, Vuori Jere.

Prosessiteollisuuden perustutkinto: Al-Khazraji Ihsan, Lapila Roope, Qeyt Idiris.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto: Aitamaa Toni, Nguyen Quang Thang, Sievänen Juha, Öhman Jonne.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto: Abdirahim Abdimohamud Mohamed, Ahmed Al Maryam, Ahmed Ali Abdirahman, Amornsupornvichit Natthakarn, Hassan Naimo, Mahmuud Hasan, Ozola Sabine, Qalaj Lumnije, Raita Valtteri, Rosenberg Maneenuch, Sjöman Nantanat, Thabsri Juree.

Puualan perustutkinto: Rautiainen Arttu

Rakennusalan perustutkinto: Aarnio Eemeli, Aboudzadehroys Milad, Alimi Dabir, Autio Leo, Aziz Yusuf, Bulliqi Bujar, Grünbaum Sebastian, Hovi Anton, Husseini Ali, Junnila Aleksi, Kalliomäki Veera, Kheradmand Mehran, Laakso Iiro, Liuke Jooa, Nayman Roman, Sarwari Ali, Tamimi Zeid, Tammi Kaisa.

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto: Abduljabbar Aws, Abed Shaymaa, Al-Aani Salman, Allik Kaisa-Liis, Barrett Benjamin, Bergman John, Forsblom Jonna, Haaksi Aada, Hakkarainen Miska, Hasu Kasper, Hillgén Nora, Hokkanen Jesse, Hämäläinen Elsa, Ikonen Saku, Ilhan Ali, Ingabire Delphine, Ingman Artturi, Kaivaara Jenna, Koivisto Anna, Kosonen Kimi, Lehtonen Joachim, Leppänen Elise, Lindepuu Avely, Loponen Joona, Mauriala Janette, Monnonen Essi, Mubariz Jawaher, Ojanen Ella, Pelkonen Nea, Poutanen Miisa, Ramandeep Kaur, Rattuli Sanni, Siivonen, Ville, Soini Saska, Suomalainen Saska, Suomensalo Tommy, Tapaninen Jonna, Tikkanen Henna, Tran Jenny, Uhlgrén Aada, Viherlaakso Kyeong, Yli-Nikkilä Minna.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto: Jylhä Tiia

Ruokapalvelujen ammattitutkinto: Petäjä Maria

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: Al-Amarah Nadia, Al-Jarrah Yarub, Al-Ramadan Zaynab, Azamifar Soiba, Birulia Olesia, Blom Miia, Boudhwafi Roudaina, ByströmAada, Cabanillas Palomino Rosa, Fincke Jenniina, Fjäder Jan, Gasharova Mariyana, Hannuksela Eeli, Holma Emmi, Ibrahimi Magbule, Jansen Tiia, Jänismäki Julianna, Kalliomäki Emilia, Karamaa Karita, Karlsson Kirsi, Khudhair Abbas Baraa, Konsell Saana, Kvarnberg Olivia, Kvick Jesse, Laaksonen Jenna, Lehtonen Heta, Lehtonen Matleena, Lehtonen Venla, Leppänen Jenni, Lundström Aada, Mahmoudi Sara, Mahmud Zada Shirin, Mannai Naures, Meri Sandra, Moilanen Erika, Mäkinen Joni, Mäkinen Karolina, Namzin Kristina, Naseri Loghman, Nazari Soraya, Nguyen Thanh, Niittymaa Mona, Nurmesto Lauri, Nyppynen Camilla, Paavola Elina, Ponsimo Mariana, Poranen Renate, Raula Annika, Rezai Fatima, Roos Niina, Saarikko Anette, Saarinen Linda, Sagulin Jasmiina, Salminen Suvi-Tuuli, Salonen Eeva, Sandelin Ella, Santala Aurora, Sevon Inka, Sharif S M Tahmid, Sheikh Morad Nour, Siivonen Vesa, Stenberg Santtu, Suominen Julia, Särkkä Heli, Tamlander Noora, Vaininen Leevi, Vainio Jenna, Virlander Laura, Vuorensola Fanny, Välimäki Laura, Yousefi Farhad, Åberg Simon, Äikäs Maija.

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto: Aaltonen Valtteri, Aarnio Miro, Ahtinen Markus, Andersson Joona, Asunta Veeti, Barbata Yeesser, Grönberg Markus, Ehro Miro, Elo Frans, Enroth Jussi, Hakolehto Kimmo, Haltia Miikka, Hannula Arttu, Heinonen Tuure, Heinonen Väinö, Himanen Akseli, Hujala Elmo, Hukio Kim, Hulkkonen Lassi, Joensuu Kuisma, Joronen Aleksi, Kasper Anniina, Kauppinen Lauri-Matti, Karjalainen Oliver, Korpela Salla-Mari, Korpela Juho, Kyllönen Kasimir, Kyyhkynen Oscar, Källi Julius, Laine Santeri, Lauttia Jyri, Lehtinen Jesse, Lehtonen Pekka-Eemeli, Leppänen Juho, Lilja Jaakko, Loukamaa Aku, Lönnroth Jesse, Manninen Leevi, Meriläinen Santeri, Mikkola Daniel, Myller Kristian, Mäenpää Eelis, Nordman Nicklas, Nyman Mico, Nyrkkö Riina, Ojala Alex, Onnela Valtteri, Paasikivi Valtteri, Paavola Juho, Palonen Paavo, Purola Sebastian, Raikko Valtteri, Ramadani Liridon, Rindell Joel, Riuttamäki Oscar, Romana Oliver, Röntynen Leevi, Saarinen Oliver, Saastamoinen Antti, Sawaneh Moodylamin, Sjöström Noah, Sukevainen Micke, Suominen Eetu, Suominen Roni, Toivanen Helmi, Toivonen Alexander, Toivonen Erik, Tähtinen Tuomo, Tulla Aaro, Vuorenpää Nico, Äikäs Kaapo.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Talotekniikan ammattitutkinto: Virtala Niko.

Talotekniikan erikoisammattitutkinto: Koivula Tomi, Sjöroos Sami.

Talotekniikan perustutkinto: Ahmadi Pujan, Ahokari Jesper, Alavere Gert, Bajrami Engjell, Dai Yangyang, Dezdar Mohammad, Enroth Mikko, Gaye Adam, Hagert Robin, Hajric Anel, Haltsonen Oscar, Hämäläinen Jussi, Kajala Jere , Kauppinen Valtteri, Kinnunen Aaron, Kuusisto Jesse, Laiho Erkka, Laiho Julius, Laine Risto, Lehtonen Miro, Linko Kaapo, Louhevirta Kasper, Mahuta Casey, Ritoniemi Joose, Saarelainen Anton, Saarinen Roni, Salminen Markus, Saralampi Eetu, Suominen Sevi, Taimela Jarno, Tarkkinen Ville, Tuononen Konsta, Valtonen Emil.

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto: Dogan Yasemin, Eenilä Linda, Heino Micaela, Lahtinen Laura, Meriläinen Venla, Najeeb Sali, Niittyvaara Vilma, Suomalainen Emma, Söderlund Tinja, Kaumi Saara, Salonen Milla.

Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto: Kargar Samira, Varjonen Minna.

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto: Ackalin Rafael, Ahonen Miro, Al-Jaburi Muhammed, Aygar Onur, Ibrahim Layth, Kaari Aamos, Obradovic Anton, Pajuvesa Juuso, Ritvanen Tuomas, Sederholm Juho, Turpeinen Jere, Uotila Anton.

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto: Dahlberg Anton, Javén Tomas, Järvinen Jonne, Järvinen Leevi, Kallionpää Oliver, Langenberg Joonatan, Lehtilä Niki, Malmivirta Martin, Miettinen Alpo, Rajala Tapio, Saari Hanna, Saari Toni, Sarantila Vilma, Tukia Aaro, Virtanen Miika, Äkräs Andreas.

Välinehuoltoalan perustutkinto: Lillman Antti, Mustikkamaa Birgit, Parkkari Kristiina.

Turun Aikuiskoulutuskeskus

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus – VALMA: Al-Zawbai Ahmed, Behravan Rozhan, Gharib Nvin.

Autoalan perustutkinto: Abdulqader Abdulqader Yaseen, Al-kadhimi Khalid Mushreq Mahmood, Almadi Qossay, Bondar Oleksandr, Dabbaghian Viken, Hama Mamand, Korkeamäki Tommi Antti Juhani, Liukkonen Susanna Kristiina, Malmikko Jarmo, Parikka Taina Johanna, Salo Rami Juhani, Suonpää Kari Ville Antero, Torvinen Anni.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Isännöinnin ammattitutkinto: Kaarto Toni Pauli Tapio, Kivilä Camilla Johanna, Pihlava Markus Aleksi, Reivonen Tuomas Matti Olavi, Rekunen Pauli Mikael, Rötkönen Kirsi Orvokki.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Hahko Laura, Hyytiäinen Anne, Laaksonen Riikka, Santala Sanna Katariina, Vihervirta Mika Tapani.

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto: Härkönen Petri, Koski Wiljami Johannes, Laine Krista, Lavi Niina, Lindvall Eeva Maria, Llabjani Erinda, Lähteenmäki Iida, Metsätähti Viivi Adalmiina, Nkhili Jennimari, Selin Jaana Maritta, Tuominen Anna-Kaisa Helena, Viljanen Sirke Johanna, Virtanen Jessica Sofia.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto: Ahl Nicholas Bala Jay, Burdel Fernando, Essien Zacharie, Kallio Sami Petri Ilmari, Kyembe Joel-Patrick, Mukheef Karrar, Sallinen Ari Veikko.

Kylmäasentajan ammattitutkinto: Mäkelä Klaus Eerik Johannes.

Liiketoiminnan ammattitutkinto: Alatalo Katri Helena, Hadzic Aida, Helinen Teija Anneli, Hellgren Emil Matti Einari, Leppänen Arttu Kasperi, Lukkari Ida Maria, Rainio Tuomas Miikael, Savolainen Pinar, Suutarinen Ville Kalle.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto: Jalo Sirpa Johanna, Kallio Jari Jeremias, Koskinen Sari Elina, Kähäri Jessica Susanna, Linnavuori Veera, Mansikka Katja Anna Kristiina, Rajalin Johanna, Rekik Emilia.

Maarakennusalan ammattitutkinto: Ahonen Asatur, Alajoutsijärvi Jani Petteri, Backman Mika Petteri Johannes, Bäckman Anders Robert Sebastian, Finnbäck Linus Per-Olof, Huhtaniska Juho Matias, Kehus Ville Petteri, Kokkonen Kim Tommi Tapio, Leinonen Tero Tapio, Lipponen Teemu Eemil Kristian, Niemelä Jyrki Erik Sebastian, Niskanen Sami Kristian, Paaso-Rantala Antton Eerikki, Palmgren Joni Jarl Arvid, Pöytälaakso Marco Kristian, Saarinen Jarno Antero, Silfvast Rasmus Martin Rafael, Simola Lauri Anselm, Sinivuori Jari Juhani, Taimi Mika Valtteri, Taipale Jani Tapio, Vesterinen Joel Ville Valtteri, Ylönen Veli-Pekka.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Matkailualan perustutkinto: Asaad Abdulkareem, Chen-Silander Lan, Lappalainen Yanina, Laukkarinen Margelis, Rinne Anna Irena.

Pintakäsittelyalan perustutkinto: Ekström Melisa Madeleine, Kallio Salla-Mari, Laitinen Tuire, Lehtonen Tero, Mäki Petri, Nikander Kristiina, Näkki Jere Mikael, Peippo Mika Tapio, Pietilä Piritta, Satopää Taru Kristiina, Smishko Igor, Suomi Saija Anita, Virta Konsta.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto: Balkanski Mitko, Bilalli Mahije, Bojang Alieu, Bosumtwi Frimpong Edward, Iovenko Oksana, Juntunen Markus Sakari, Kao-ngoen Chonthicha, Karo Kim Thy, Karvonen Ari-Pekka Henrik, Kodisoja Aleksi Johannes, Koivisto Essi Marika Sofia, Koski Sirpa Hulda Anneli, Kostanica Gzime, Kukebal Erti, Kurti Lirije; Lehtonen Jenni Karoliina, Lindsten Kirsi Kaarina, Lõoke Aita, Malikzai Farhanullah, Mere Marina, Oleksyuk Hanna, Orava Toni Juhani, Osaj Sadie, Protsenko Oksana, Rotich Jonathan Kibitok, Sllamniku Florije, Somak Oksana, Säe Noora, Trinh Viet Cuong, Välimäki Miikka Reino Juhani.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto: Hakkarainen Jonna Emilia, Sainio Kristiina Helly Maria, Strandén Mari Kyllikki.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto: Abdulle Seynab, Abu Ghaniyem Nedal Hafez Abbas, Ahmed Abdi Ifrah, Ali Sahar Hadi, Al-jumaili Oday Kareem Salman, Al-Najafy Wourod, Al-Ogaili Liqaa Abdullah Shihab, Al-Rubaye Johannes, Al-Tameemi Saara, Ghelenjzadehghalehjoogh Mohsen, Hassan Kashan Hussen Hassan, Heinonen Esa Petri, Muhammad Shaho Abubakir Amin, Nguyên Suong, Nieminen Wannisa, Pllana Sadbere, Prokofeva Marina, Sadeq Sawsan Hussin, Sheik Ayan Abdulle, Tokkari Niko Antti Juhani.

Rakennusalan perustutkinto: Almohamed Shady Ali, Hintukainen Taija Iida Kaarina, Hommy Fade, Riikari Milla Marja Pauliina, Rwamucyo Assumpta, Vahvelainen Ronja Ada Maria.

Rakennustuotealan ammattitutkinto: Hannula Jimi Eemil Juhani.

Sihteerin ammattitutkinto: Kastman Susan Maria.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: Aittamäki Päivi Anneli.

Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto: Lempinen Rami Erik Mikael, Petrell Pasi-Pekka, Stolpe Tomi Sebastian.

Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinto: Gottschalk Mika Petteri, Granat Jarkko Ilari, Jaakkola Petteri Johannes, Korpela Anna Riikka, Oksa Turkka, Rytkönen Jouko Petteri Armas.

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto: Valjus Ville Vesa Markus.

Talonrakennusalan ammattitutkinto: Charilaou Christos, Huhtala Mika, Xhafa Rasim.

Talotekniikan ammattitutkinto: Aaltonen Kristian Väinö Oskar, Fältberg Jani Olavi, Hankimaa Santeri Seponpoika, Hintikka Ville Eino Adolf, Inkinen Elmo Aleksi, Jalonen Timo Kasper, Jouti Juha-Pekka, Kankaanpää Lauri Jukka Kalevi, Kurppa Esa Mikael, Lappeteläinen Teppo Tapani, Laukkanen Joonas Eemeli, Lehto Jani Petteri, Lehto Tomi Tapio, Mainio Toni Tapani, Niemi Joona Sakari, Ranta Tapio, Ruotsalainen Kristian Niko, Salvas Tommi Jouko Juhani,

Simola Johannes Martinpoika, Toivonen Janne, Tuomola Joni Matti Tapio, Virtanen Antti Artturi.

Talotekniikan erikoisammattitutkinto: Forss Joonas Frans Nikolai, Heikkilä Mikko Pekka Antero, Koivula Jukka Aleksi, Lehtonen Jussi Ilmari, Paumio Toni Petri Ilmari, Pietarinen Jere Ensio, Suomalainen Olli Heikki, Tuominen Riku Miikka.

Talotekniikan perustutkinto: Al-Swadi Karrar Razzaq Mohammad, Haaj Hamad Saari, Lakh Djibril, Lastula Toni Allan, Malinen Kim Henrik, Mohammadi Ali-Mardan, Saifuri Smko, Salo Jonne Samuel, Silmu Henri Olli Samuel, Vättö Roope Samuli, Yakoub Abdelfetah.

Tekniikan erikoisammattitutkinto: Lähteenmäki Ville.

Teknisen suunnittelun perustutkinto: Bednarek Katarzyna Maria, Haikara Aleksandr, Hietalahti Tapani Mikael, Huhtala Tuovi Kyllikki, Lahti Vuokko Kristiina, Laurila Anni Orvokki, Lepistö Jussi Petteri, Luotonen Jaana Elisabeth, Löytynoja Cecilia Maria, Manninen Sirpa Anneli, Tamminen Marko Antero, Tirronen Ville Valtteri, Walldén Elina,

Ylämäki Liisa Marjatta.

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto: Dibak Zoltan.

Turvallisuusalan ammattitutkinto: Hakkarainen Nina Henriikka, Hannus Tatu, Hyvärinen Ali Henry Olavi, Jääskeläinen Joni Heikki, Leppäkangas Aino Matilda, Lohi Miika Aleksi, Manninen Henry Daniel, Merisaari Sebastian Christopher, Mykkänen Jussi Tero Petteri, Oja Sini Maria Soile, Ojanen Jenna Pauliina, Pirttilä Joonas Aaron Matias, Pölönen Katja, Shabani Egzon, Suuronen Tomi, Suutari Juha Kalle Tapani, Syrjälä Antti Jaakko Johannes, Tirkkonen Marika Eija Johanna, Wetterstrand Merja Sinikka, Xue Lingsha, Ylönen Ida Liisa Katariina.

Turvallisuusalan perustutkinto: Hujala Janette Emilia, Kallio Lauri Kalevi, Meri Siim-Kaspar, Siimann Karl-Mathias, Stepanova Aleksandra Paula, Virtanen Emma Helmi Amanda, Ylinen Leevi Matias.

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto: Tuominen Sari Susanna.

Yrittäjän ammattitutkinto: Aare-Puff Lea-Kaisa, Abdallah El Bardi, Alitalo Marja Kristiina, Auer Sanna, Buri Antti Ilmari, Haapatalo Jussi Pellervo, Haario Niina Susanna, Hannula Anu Mirjami, Heinonen Susanna Maria Karoliina, Holm Sampo Heikki Kalevi, Hurskainen Susanna Elisabeth, Hölsömäki Annica Ulrica, Jaakkola Kimmo Juhani, Jokelainen Joni Kristian, Junkola Mirja Annikki, Järvinen Hanna Kaisa, Kaerala Fiia-Veera, Kangas-Kuutti Noora, Kantola Pia, Katajainen Sanna Elina, Kautonen Raija Elina, Kivinen Hanna Eila Marketta, Kohijoki Olli Ilmari, Koponen Tuure Petteri, Korpinen Katri Malla Pauliina, Krabbe Maria Katariina, Lehtonen Kaija Hannele, Lindfors Maria-Terttu, Lockmer Heidi Maria, Lönnroth Janina Anette, Markus Maria, Mylly Jaana, Nenonen Merja Suvi Tuulikki, Nikulainen Asko, Niutanen Ville-Pekka, Nurkkala Tarja Tuulikki, Nyman Maria Lenny Pauliina, Ojeili Fatina, Pelkonen Anne, Puranen Katja Piritta, Pyykkö Tiina Marianne, Raunetsalo Jukka, Riikonen Pertti, Ruotsalainen Virpi, Salminen Timo Juhani, Sepponen Jussi Julius, Siurua Noora Johanna, Sosoi Tiina, Strunina Olga, Sucksdorff Tiia Hannele, Suvisaari Satu Kristiina, Tulijoki Soile Maritta, Valkeavuori-Mononen Tuija Maritta, Vapaaoksa Pirjo Tuula, Wirtanen Leila Anne-Marie.

Turun kristillinen opisto

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala: Andersson Matleena, Anttila Anna, Brandt Anni, Kosonen Jenni, Mäkirinta Mira, Saarinen Inga, Salonen Annika, Tiisanoja Sanna, Vähäkangas Dóra, Väinölä Päivi.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisala: Heikkinen Oona, Heinonen Merja, Järvelin Pauliina, Kulmala Sarita, Mäki-Reinikka Jenni, Nedelchev Jenni, Nordman Emilia, Rusanen Miia, Timonen-Heinilä Oona, Varheenmaa Tiina.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala: Aaltonen Taija, Alander Jaana, Al-Jarah Saafanaa, Anvari Arezo, Eriksson Lotta, Griniece Elina, Hemming Milka, Henttula Elise, Ilmasti Susanne, Jokela Jasmin, Jussila Jelissa, Järvinen Jenna, Kareem Shawnm, Khaleqi Niloufar, Koskela Milja, Koskela Suvi,

Lehtonen Jessica, Nuutila Jessica, Pesonen Jenina, Purtsi Katri, Rabadjiyska Violeta, Ranne Tiia, Riihonen Ida, Rinne Minna, Ruohomäki Henna, Saarinen Jani, Santalahti Katariina, Sarban Melinda, Toimi Emma, Valtonen Piia, Viljanen Maarit, Vuohijoki Marju, Vuorela Sanna, Vuori Tero, Wazni Silja.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto: Rissanen Tommi.

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto: Brunila Julia, Isotalo Anna-Kaisa, Keskinen Eetu, Mäkipää Laura.

Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto, hautauspalvelun osaamisala: Ainasoja Johanna, Anttila Jesse, Heininen Piia, Metsämeri Tuuli, Salovaara Päivi, Tuominen Jaana, Tähtinen Sami.

Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto, seurakuntapalvelun osaamisala: Hakala Jesse, Harinen Maarit, Härmä Juha, Lust Anna-Liisa, Ruuska Mika, Soranko Anita, Tirkkonen Tommi, Ursin Tea, Virtanen Hilkka.

Suntion ammattitutkinto: Jürgenson Nancy.

Turun ammattiopistosäätiö

Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari: Akolahti Joanna, Al-Waraqbaz Vanya, Haapala Jasmin, Heikkonen Outi, Jansson Susanna, Järvenmäki Aino, Kähkönen Alexandra, Lagerström Jenni, Maunu Paula, Pöllänen Matias, Varjo Jasmin, Varnila Jatriina, Verronen Toni.

Pintakäsittelyalan perustutkinto, lattianpäällystäjä: Hurme Janika, Kyrölä Jade, Lehdonkivi Katja, Niemi Hanna, Penna Suvi, Rasimus Sonja.

Pintakäsittelyalan perustutkinto, pintakäsittelijä: Heikkilä Emilia, Heikkilä Laura, Eräpuro Eetu, Koski Toni, Malmberg Andreas, Markula Elina, Väänänen Marko.

Taideteollisuusalan perustutkinto, restaurointialan artesaani: Aaltonen Jenni, Liimatainen Aleksi, Motti Marja, Rajanen Veikko.

Taideteollisuusalan perustutkinto, sisustusalan artesaani: Aalto Noora, Immonen Petra, Janssson Maria, Kollo Ervin, Laine Anna-Mari, Lindén Essi, Mathlin Melian, Pöyhönen Teija, Ruusunen Sari.

Taideteollisuusalan perustutkinto, verhoilualan artesaani: Helin Saija, Jaakola Tanja, Jääskeläinen-Alasaari Tiina, Kirjonen Eeva-Maria, Konschin-Nortamo Maarit, Myllykylä Marja, Mäki Hanna, Oksa Nina, Palomäki Taru, Priks Ülle, Suistoranta Saara, Toivonen Karita, Työlahti Riina.

Veneenrakennusalan perustutkinto, veneenrakentaja: Hirvonen Mikko, Huttunen Olli, Jaakola Ville, Maunula Iiro, Sainisto Joni.

Talotekniikan perustutkinto, rakennuspeltiseppä: Tolppanen Lassi.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoitaja: Lehtikangas Asko, Santanen Valtteri, Riikonen Miko.

Ammattiopisto Livia / Maaseutuopisto, Tuorla

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto: Aaltonen Katri, Borzyszkowska Natalia, Hotti Annika, Javanainen Teija, Kakko Minna-Mari, Kauppinen Anna-Kaisa, Klotz Pia, Kurri Marika, Lappeteläinen Alina, Peltola Pieti, Salminen Michaela, Salonen Christa, Saropoulos Alex, Stenman Saana, Viitasalo Mira, Virta Pia.

Maatalousalan perustutkinto: Ibrahim Omar, Kurkela Janna, Kylämäki Jalmari, Mela Sami, Seppä Juho, Sundholm Arttu, Yrjälä Joonas.

Puutarhatalouden perustutkinto: Kohonen Emmi.

Puutarha-alan perustutkinto: Aarnio-Eräpohja Iina, Havukainen Matti, Holanne Oliver, Karhunen Piia, Kenttälä Elina, Kiiski Ida, Kivilä Anton, Korpela Emmi, Korpinen Mirka, Lehtinen Lassi, Leonidou Lazarou Sofia, Lindholm Hanna, Lövgren Joni, Paananen Ida, Reunanen Anita, Riikonen Elina, Rissanen Nea, Salonen Iina, Susi Pia.

Floristin ammattitutkinto: Aro Anni, Thon Mia, Vähämaa Leena.

Maatalousalan ammattitutkinto: Heikkilä Juhani, Laivola Juha, Mäkilä Eero.

Puutarha-alan ammattitutkinto: Rahtu Ville

Ammattiopisto Livia / Kalatalous- ja ympäristöopisto

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonto-ohjaaja: Hagerlberg Petra, Junttila Iines, Koskivaara Meri.

Kalatalouden perustutkinto, kalastaja: Niskanen Johan, Riutta Tuomas.

Kalatalouden ammattitutkinto, vesiviljelijä: Paala Outi

Ammattiopisto Livia / Sosiaali- ja terveysopisto

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto: Karikoski Petra.

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto: Mäkinen Annukka, Pohjonen Marjo.

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto: Laatikainen Laura.

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala: Lilja Johanna, Seppä Piia, Tenkanen Elina.

Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto: Lehtomäki Anna-Mari, Suominen Mia.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja: Auvinen Ulla, Dolce Giulia, Garnes Renja, Hietala Marika, Inermo Miia, Mikkola Unna, Mäntymaa Krisitina, Oruqi Anita, Pekonniemi Aada, Rantanen Sari, Saarinen Fanny, Syren Jaana, Vilander Heikkilä Heidi, Virta Sandra.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala: Lilja Johanna, Maikola Tiina, Seppä Piia, Tenkanen Elina.

Ammattiopisto Livia / Maasteutuopisto, Paimio

Metsäalan perustutkinto, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja: Lemmetty Ossi, Pöllänen Aki, Ranki Vesa, Silander Robin, Sulavuori Timi.

Metsäalan perustutkinto, metsäenergian tuottaja: Arvela Tomi, Gustafsson Niilo, Nummela Roni, Riihelä Risto, Rusi Teemu, Teinilä Veikko, Tuominen Aleksi.

Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitaja: Bamberg Riikka, Björkbacka Kristiina, Grönroos Siiri, Hoffren Susanna, Jokinen Eveliina, Koivusalo Katri, Kuusisto Emma, Kuusisto Ronja, Liikkanen Laura, Pennanen Noora, Rietz Lotta, Sjöroos Elli, Vasenkari Suvi.

Eläintenhoidon ammattitutkinto, trimmaaja: Aaltonen Kiia, Koivunen Kirsi, Salminen Mari.

Eläintenhoidon ammattitutkinto, klinikkaeläinhoitaja: Kiuru Satu, Lyytikäinen Tii.

Eläintenhoidon ammattitutkinto, eläintenhoidon osaamisala: Veitonen Eveliina, Örling Anne.

Rasekon ammattiopisto

Ajoneuvoalan ammattitutkinto: Pärri Teemu Tapani

Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja: Aaltonen Max Olavi, Anttila Tommi Antero, Berg Christian Tapio, Elers Niilo Masi Antero, Iso-Kouvola Veeti Santeri, Jalo Nico Antero, Jokila Emilia Minttu Annele, Jokinen Roni Verneri, Kalevo Jarkko Olavi, Koivisto Sasu Henrik Wiljam, Kopra Topi Aapeli, Laine Viljami Aleksei, Lehtonen Samuli Mikael, Leinonen Alex Tapio Edvin, Lund Meiju Marjatta, Luotonen Rasmus Tapani, Martin Vesa Erik Tapio, Oförsagd Mia Maria Linnea, Orvasto Veeti Julius Olavi, Salonen Jesper Olavi, Salonen Paavo Valtteri, Sillanpää Jerry Juhani, Simola Tinja Emilia, Simolin Iisak Patrik, Sorsakivi Lauri Topias, Sundberg Aaro Kristian, Tamminen Tuomas Jouko Ilmari, Terävesi Marko Juhani Tapani, Trygg Timi Arthur, Turunen Sakke Martti Mikael, Wilkman Valtteri Juhani.

Elintarvikejalostuksen ammattitutkinto: Hartemaa Jaakko Juhani, Helsko Anne-Kristiina, Joukanen Ilkka Tapani, Joukanen Olli Antti Jouhani.

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto, kampaaja, parturi: Shaban Hassan.

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto, kosmetologi, kosmetiikkaneuvoja: Jakobsson Ronja Else Alexandra, Ivanoff Anne Elisa, Junno Reetta Sofia, Kause Emilia Aleksandra, Ojala Elisa Kristiina, Ruusunen Tessa Julia, Rönkä Olga Matilda, Vehmanen Milla Emilia.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Gröhn-Tammila Marika Irmeli, Joki-Sipilä Janita Susanna, Kaukoranta Taina Aulikki, Kytöniemi Tanja Katariina, Laaksonen Harri Miikka Nikolai, Lahtonen Minna Maaria, Lautanala Tapio Kristian, Lejonqvist Tiina, Mikkola Jere Samuli, Raimoranta Sari Johanna, Takala Riikka Maria, Tuimala Marika Susanna, Vanhanen Nina Annikki.

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja: Hjelmman Maria Elina, Kemppainen Marianne Henna Marjatta, Lähdesmäki Anastasia Serenella, Nieminen Heidi-Carita, Nieminen Jori, Okic Sadeta, Salonen Emmi Johanna, Turunen Kirsi Maria, Virranheimo Keijo Tapani.

Kauneudenhoitoalan perustutkinto, kosmetologi: Jousi Anni Elviira.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneasentaja: Aziadzo Kossi.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneistaja: Bizewski Karol Bernard.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, levyseppähitsaaja: Abdalbaqi Ali Husein, Ahmad Wisam Hussein Ali, Ahmed Abdulle Abdi, Al-Khafajy Hussein, Alkhalil Mostafa, Alo Yaro, Ashrafi Mohammad, Aziz Karzan Saleh, Babatunde Toyin Adeshina, Berezniuk Roman, Folorunso Adeniyi Olufemi, Helin Jasper Allu Ilmari, Jyrkinen Joona Veikko Juhani, Kulmala Tomi Joonas Ensio, Lehtola Ville-Valtteri, Mosakowski Karol, Mutar Hani Shakir, Mäkinen Juuso Kalevi, Ochotny Przemyslaw, Patronen Patrik Daniel, Shenshari Ahmad Turki, Sulonen Simo Petteri, Suoranta Eemeli Kristian, Telkki Daniel Kristian.

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi: Alic Midhad

Liiketoiminnan ammattitutkinto: Lehtinen Marjut Kristiina, Peltonen Teemu Tapani.

Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi: Karppinen Angel Ville Sakari, Abdalla Cayne Ahmednur, Behlic Lejla, Boman Ida Sofia Wilhelmiina, Brown Alex Benjamin, Eklund Mervi Marita, Etokari Ida Antonia, Haapala Heidi Marika, Haaparanta Samu Tapani, Helttula Johanna Kristiina, Hietanen Sini Susanna Kaarina, Hosseini Senur, Hovatov Miika Marko Mikael, Jalonen Iida Helena, Jalonen Jessi Janna Jemina, Kallio Felicia Ida Carola, Kalliomäki Niilo Emil Matias (kaksoistutkinto), Kankaristo Miro Petteri, Karhu Pirja-Kaarin, Karvinen Joni Harri Mikael, Kellari Niina Marika, Koivikko Terho Samuel, Koivisto Ella Kerttu Marika, Kolehmainen Kasper Pekka Olavi, Korvenpää Ella Emilia, Kultanen Amanda Janina, Kylä-Kaila Leevi Valtteri, Kähärä Jussi Aapeli, Käyhty Erika Anneli, Laaksonen Camilla Iida Johanna, Lakkonen Kaarina, Madahey Ikran Abdalla, Mäkelä Timo, Mäkinen Marita, Mäkinen Sade Emmi-Kaisa, Nuutinen Kai-Erik Leonitus Kultimo, Okic Mersiha, Orava Eetu Olavi Nikodemus, Palviainen Roosa Maria Karoliina, Parkkari Lotta Matilda, Pöllä Jenny Johanna, Raatikainen Joona Petteri, Rand Toni Mikael, Ranta Susanna Kaarina, Rantala Tuukka Ville Juhani, Rantanen Essi Helvi Elina (kaksoistutkinto), Rintala Wilma Mikaela, Sainio Marjo Anneli, Salminen Rasmus Petteri, Sisso Johanna Helena Katariina, Suominen Christian Marcus, Suominen Karri Aleksei, Tuomi Kasper Kristian, Tuononen Pinja Iida Maria, Virta Janica Susanna, Virtanen Iina Marina, Yasir Zahra.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto: Eskelinen Henna Katariina, Eskola Eeva-Maria Katariina, Ihonen Tiina Tellervo, Laakso Jennie Linnea, Laine Maija Ritva Helena, Niemeläinen Reetta Kaisa Maria, Nieminen Jonne Mikael, Ojala Tarja Hannele, Salonen Noora Susanna, Sinkkonen Anni Marjaana, Tulkki Johanna Kristina, Ääri Sanna Marja.

Markkinointiviestinnän ammattitutkinto: Raita Nonna

Matkailualan perustutkinto, vastaanottovirkailija: Haikonen Paula Katriina, Pallassalmi Sanja Rosanna.

Matkailupalvelujen ammattitutkinto: Harmanen Katja-Cecilia, Huotari Annu Mari.

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto: Vesterinen Hannu.

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto: Aerila Marjut Helinä, Alapalosaari Tuula Kaarina, Hellén Linda, Helmi Petri Mikael, Metsävuori Aija Pauliina, Rantala Sanna Emilia, Svennevig Minna.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, henkilökohtainen avustaja: Al-Baseesee Israa Hashim Abdulzahra, Mohammadi Sheida.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto: kiinteistönhoitaja (AT) Vilen Ari, kodinhuoltaja (AT) Ihander Henna Anneli, Savola Sirkku Marianna, laitoshuoltaja Leimuranta Jemina Julia, toimitilahuoltaja Ylikitti Johanna Katariina, toimitilahuoltaja (AT) Saaros Valtteri Otto Olavi.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto: kiinteistönhoitaja Villanen Jarkko Juhani, toimitilahuoltaja Asllani Fahrije, Niemi Anja Elisabeth.

Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja: Mäkinen Elmeri Aukusti, Etu-Anttila Roni Emil, Granroth John Oiva August, Heikkilä Arttu Sakari Sebastian, Hodzic Edis, Koivisto Juho Johannes (kaksoistutkinto), Laaksonen Eetu Eero Johannes, Lehtinen Jori Petteri, Lehto Emil Antero Benjamin, Lilja Joni Pekka, Onkamo Eetu Sampo Eerik, Pankkio Santeri Eerikki, Pir Yelda Emine, Pulkkinen Krister Kari Heikki, Salonen Viljami Veikko Olavi, Seppälä Markus Kristian, Sukari Niko Johannes, Suontama Elmeri Juuso Mikael, Tolonen Kasper Kalervo, Viitasalo Reetta Ellen Aurora, Virtanen Arttu Erik, Vuokila Eelis Benjamin.

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokki:

Ahmed Aral Kakil, Aittala Milla Maria Hannele, Al-Bayati Wisam Shawqi Najm, Al-Daweri Atheer Abass, Al-Jawaili Karrar Sami Mizhir, Almimar Ali Abdulridha Naser, Alqatrani Saad Abdullah Majeed, Al-Qaysi Wurood Jasim Mohammed, Al-Rubay Amna Huseen Aumran, Al-Shammari Faleeha Hasan Abed, Amiri Fariba, Badea Magdalena, Baqer Abdullah Baqer Baqer, Blinova Anastassia, Choopannezhad Taher, Christou Maximilian, Farhan Karrar Ali, Järvenpää Ella Maaria, Kadhem Haneen Jawad, Koetbun Pawina, Kurhi Joonatan Juhani, Maltolahti Lenni Olavi, Mohammed Mohammed Noori Mohammed, Mohmeed Sazgar, Mondragon Delmy, Palani Arkan, Perko Jenna Irene, Prami Jasmin Marja Kristiina, Põderson Raido, Rashid Ammar Yasir Rashid, Rashid Bavel, Rashid Maysam Sabah Rashid, Rautajoki Sara Sofia, Reivonen Lucas Aaron Eemeli, Sharma Sitaula Pratiksha, Suominen Benjamin Tomás Mikael, Söderholm Nana Bella Catarina, Viinikka Oliver Oskari, Wallenius Nikolas Kalle Valdemar, Wani Ammar Abdulhasan Salih.

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, tarjoilija: Muurama Joakim Jere Johan.

Ruokapalvelujen ammattitutkinto, ravintolakokki: Ali Md Muktar.

Ruokapalvelujen ammattitutkinto, suurtalouskokki: Koivu Rami Juhani, Pessinen Olli-Pekka.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja:

Ademi Gezim, Ahola Janne Juhani, Antintalo Lauri-Matias, Anttila Jaana Maria Orvokki, Argillander Sonja Katariina, Asefi Laila, Digert Jasmin, Eura Tiia Tuulia, Forsblom Kiia Rita Marleena, Frilander Laura, Heinonen Ida Eeva-Maria, Holmberg Janita, Hurme Sanni Anneli, Jaatinen Antti Juhani, Jussila Miika Juhani, Kakko Johanna Carita, Karinen Josefiina Sofia, Keskinen Neela Pelagia, Ketola Iida Eveliina, Koivukangas Jonna Orvokki Juulia, Kurjenrauma Krista Susanna, Kuusisto Robin Rafael Ana, Laaksonen Suvi Karoliina, Laine Susanna, Leino Nelly Maarit Johanna, Lundberg Celina Linnea, Metsämäki Pia Katariina, Mäki Roosa Johanna, Nabi Shevin, Nurmi Anna Emilia, Rahikkala Emmi Aleksandra, Räsänen Jasmin Josefiina, Sihvonen Rasmus Valtteri, Sorjasaari Saara Marjut Kristiina, Toikka Joni Tapani, Topi Reetta Aada-Maria, Tuuli Kuura Priscilla, Tähtinen Veera Anna Vilhelmiina, Viitanen Nea Johanna, Vire Laura Eveliina.

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, automaatioasentaja: Ahola Eerik Esa Matias, Eskola Jonni Ilari, Flinkman Leevi Johannes, Haapakorva Eemi Julius Juhani, Hautamäki Eetu Tapani Emil, Hentula Aleksi Mikael, Jaakola Eeli Arvo Elmer, Johansson Jesper Juhani, Kagan Shlomo Benjamin, Karppinen Roope Aleksanteri, Kivekäs Otto Vilppu Aukusti, Kivikko Tatu Petteri, Koivisto Wille Aaron Chokechai, Koskela Leevi Matti Aleksanteri, Lamminen Topi Ilmari, Lehtinen Jesse Juhani, Lång Joonas Jan Juhani, Lönnqvist Thomas Jarl, Mäkinen Joonas Mikael, Mäkinen Wilma Jasmin, Parjanen Eeka Tatu Kalevi, Peltonen Miro Markus, Pietilä Aaron Harri Daniel, Piiroinen Aatu-Eemeli Myrsky, Pöyri Niko Petteri, Sainio Santeri Kimi Juhani, Saksa Arttu Elmeri, Sillanpää Jan-Emil Samuel, Silván Tytti Kristiina, Sinkkonen Eetu Stavros Edward, Sirama Miro Klaus Aleksanteri, Suominen Jani, Uotila Veeti-Pekka, Vauramo Venni Ilmari, Virtanen Niko Olavi, Vormisto Alex Jalmari, Vuoti Karo Markku Petteri.

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, sähköasentaja: Saarinen Verneri Martti Aleksei.

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, automaatioasentaja: Langenberg Joose Isaac Mikael.

Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto, museomestari: Antikainen Riitta Päivi Marjaana, Gråhn Krister Mikael, Huhtaniska Petteri, Ihalainen Minna Maaria, Jutila Jarmo Veli Armas, Kohtamäki Olli-Pekka, Lappalainen Heidi Johanna, Martikainen Mikko Samuli, Rantala Anne-Carita, Silvola Vesa Kalle, Syrjänen Janne, Vakkila Petteri Olavi, Viinikainen Mikko, Willberg Fredrik Mikael.

Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani: Hanhijärvi Sara Pirta Pauliina, Honkasalo Kati Maria, Järvensivu Joonas Ensio, Klemetti Eetu Heikki Jalmari, Korpela Jami Petteri, Nuora Leena-Johanna, Pehkonen Nea Emilia, Poutanen Jesse, Salo Minna Reeta Helena, Sinn Mari Hilja Johanna, Tähtinen Mila Marian, Öst Alexandra Felicie.

Taloushallinnon ammattitutkinto: Suikkanen Miira Jasmin.

Teknisen suunnittelun perustutkinto, suunnitteluassistentti: Tantarimäki Valtteri Matias, Ahonen Matias Akseli, Eeva Janne, Eklund Anna Lisa Matilda, Halonen Hannu, Laasonen Hanna, Leyser Sanna Maarit, Lindgren Kalle Sakari, Räsänen Anitta Marjut, Tammelin Casper Antero, Toiviainen Jimi Ilmari Johannes, Varis Tuomas Jussi Ilmari, Vornanen Noora Anna Matleena, Vyyryläinen Vesa Olavi.

Paasikivi-Opisto

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto: Esko Santeri Joonatan, Keisalmi Siiri Aino Kaarina, Laaksonen Taika-Vilma Aurora, Lötjönen Tiia Marjaana, Rahko Henri Mikael, Rintamäki Marena Sofia, Sainio Annina Carolina, Toikka Rasmus, Tuomisto Emmi Sofia Johanna, Ylander Nelly Mikaela

Novida, Liedon toimipaikka

Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi: Etholén Annika (kaksoistutkinto), Heino Marco (kaksoistutkinto), Hiekkamäki Elina, Laurila Oona, Virtanen Elmeri.

Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja: Gunn Aleksi, Heino Daniel, Hellman Olli, Kiviharju Pauli, Le Toni, Länsikylä Valtteri, Nurminen Vili, Pirttilahti Nino, Vastamäki Teemu, Virolainen Onni, Öström Paavo.

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, sähköasentaja: Järvinen Antti, Koski Joonatan, Lundqvist Niko, Mattila Toni, Ojanen Ville-Valtteri, Soininen Topias, Suominen Samuli, Ullakonoja Niko

Talotekniikan perustutkinto, putkiasentaja: Lehtonen Topias

Novida, Loimaan Hämeentien toimipaikka

Logistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvon kuljettaja: Aliassi Shaho, Auer Kasper, Gran Marianne, Heikkinen Sanna, Hurme Veera, Jarpa Veeti, Kallioinen Paavo, Kujanpää Ville, Miettinen Jesse, Multamäki Leevi, Ritakallio Emilia, Tarkkonen Veera, Torkki Otto, Toropainen Kaapo.

Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä: Anttila Juho, Kankaanpää Elisa, Kauranen Miska, Mäkelä Juho, Mäki Otso, Rautavesi Amanda.

Maatalousalan ammattitutkinto: Hietanen Anu, Hietanen Leena, Kelkka Anniina, Musakka Taina.

Novida, Loimaan Myllykylän toimipaikka

Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja Ahlgren Samuel Pekka Vihtori, Havia Tero Ilmari, Isotalo Tuomas Esa Johannes, Levomäki Elias Leevi Johannes, Niemi Roni Johan Wilhelmi, Pukkila Mikko Arvo Mikael, Pullinen Erno Paavo Oskari, Pyykkö Joni Olavi Johannes, Reunanen Joeli Hannes Vihtori, Ruusunen Nico Petteri, Saari Toni Petteri.

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto, kampaaja: Hakala Sofia Jenni Kristiina, Lehtinen Tanja Kaarina, Mattila Roosa Maria, Nortamo Veera Maarit, Ots Helena, Peltola Nea Emilia, Uusimäki Tinja Henriikka.

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto, kosmetologi: Hakala Sara Elina Anneli, Korhonen Virpi Helena Marika, Kortepohja Sari Marjaana, Krekula Suvi Marja Elina, Laakkonen Susanna Tuulikki, Laine Joanna Julia, Marjunen Nea Julia, Mikkola Riina Elli, Pavlov Anneli, Pihlajasaari Niina Maria, Saarinen Roosa Sandra-Sofia.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, levyseppähitsaaja: Suvila Jere Santeri, Vuori Niklas Jesse Johannes.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneistaja: Sinkkonen Lassi Pekka Nestori.

Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja: Kärhä Markus Leevi Olavi, Mäensalo Antti Juhani, Niemikorpi Mirkka Kristiina, Nummela Vili Ilmari, Savolainen Tomi Kristian.

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokki: Heikkilä Sofia Henriikka, Kankaanranta Inkeri Maria, Laine Valtteri Joel Tapio, Laitinen Eveliina Julia, Leminen Pertti Taavi Einari, Riikonen Sami Johannes, Sivén Nico Rafael, Tenkanen Loviisa Helmi Aleksandra, Välitalo Ville Oskari.

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, sähköasentaja: Ilola Niko Toivo Mikael, Jafari Omid, Jauhonen Kaapo Juho Eemeli, Kajander Eero Pentti Matias, Karanko Eero Matias, Kesseli Lauri Heikki, Laaksovirta Petteri Matias, Mäkilä Aleksi Eelis Olavi, Mäkitalo Jani Juhani, Nurminen Pekka Juhani, Rantanen Jesse Kristian, Rantanen Lauri Mikael, Sadinmäki Leevi Petteri Nikodemus, Yrjölä Niko Kalevi, Lehti Arto Miikkael, Savoila Matti Heikki Valentin, Tuhkala Tenho Petteri, Nordlund Henna Kristiina.

Talotekniikan perustutkinto, putkiasentaja: Hakala Akusti Gunnar, Karlberg Krister, Ketola Timi Otto Mikael, Lehtinen Mika Ilmari, Sillsten Juho Pekka Mikael, Tuomisto Jere Kalervo, Virtanen Jani Juhani, Jokinen Jarkko Juhani.

Novida, Loimaan Turuntien yksikkö

Taideteollisuusalan perustutkinto: Niinimäki Tanja, Mäkiniitty Tarja.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: Ahola Tiina, Antell Lia, Feiberg Eleri, Hakala Viivi, Hannula Minttu, Heikkilä Tuulikki, Hiekkanen Rose-Marie, Hongisto Marianne, Ilola Sirkka, Kalenius Tehilla, Kanerva Taru, Kataja Emmi, Keto Anita, Koivu Aatu, Kylä-Uuppo Kati, Lintunen Maria, Lötjönen Elina, Marttila Salla, Mäkilä Venla, Ploscaru Mariela, Pyykkö Linda, Reponen Maarit, Ristimäki Roosa, Seppänen Sanni, Simola Nina, Säilä Rita, Taskinen Jenni, Tiik Diana, Toivonen Kamilla, Toivonen Minja.

Liiketoiminnan perustutkinto: Bondar Svitlana, Heikkilä Roosa, Hietanen Tiia, Jokinen Taru, Jussilainen Aleksi, Kilpinen Henna, Knuutila Veikka, Lamminen Severi, Mäkinen Janne, Pietilä Suvi, Rantala Neea, Rönnblad Mikael, Saarikoski Virve, Salmensuu Senni, Vaintola Juliette, Vuori Jami.

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto: Auvinen Juri, Birch André, Kivilä Jenna, Nurmi Sanna, Salminen Pry.

Axxell, Åbo

Handel och turism

Yrkesexamen i guideservice, guide: Malmlund Bodil.

Grundexamen i affärsverksamhet, merkonom: Kemper Samira, Lundberg Maria.

Grundexamen inom turismbranschen, receptionist: Zweigberg Paula.

Grundexamen inom turismbranschen, reseexpert: Jakobsson Minna, Korsström Josefine, Nyström Hanna, Olofsson Andreas.

Teknik, IT och sjöfart

Grundexamen i sjöfart, vakthavande styrman: Heurlin Mikael, Rittinghaus Alexander, Walldén Jani,

Axxell, Pargas

Teknik, IT och sjöfart

Grundexamen inom el- och automationsbranschen, automationsmontör och elmontör: Bergman Edvin, Helenius Leo, Holmström Lucas, Karlsson Rosa, Lehtikankare Jan, Lindström Andreas, Lindström Jesper, Lönnqvist Levi, Malmsten Jonathan, Nylund Anton, Rautelius Johannes, Österman Sofia.

Grundexamen inom byggnadsbranschen, husbyggare: Ekblad Viktor, Lindström Jesper, Saari Onni, Salminen Patrik, Toivo Tim.

Mat och service

Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen, kock: Henriksson Sofia, Strand Oskar.

Välfärd

Grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen, kosmetolog: Ekholm Alice, Grönroos Erin, Koivisto Matilda, Nyström Melissa, Sjöberg Vanessa, Åberg Elin, Österlund Janna.

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare: Kuianova Iuliia, Laine Alina, Mäkelä Annika, Raitio Linda, Raivio Vanessa, Reuter-Savojoki Laura, Silander Moa.

Axxell, Kimito

Naturbruk

Grundexamen inom lantbruksbranschen, djurskötare: Bergström Cissi, Fellman Felicia, Grahn Milla, Ikäheimo Alex, Jansson Serafina, Kurman Ida, Nordström Erica, Ström Christina, Sundäng Emilia, Telenius Lotten, Örnmark Josefin, Österman Jacob.

Yrkesexamen i djurskötsel, djurskötare på klinik (YE): Forsström Henrietta, Hägglund Emilia, Nielsen Johanna, Tuomisto Tarja, Tönnes-Krogell Hannah, Valli Vivian.

Yrkesexamen i djurskötsel, djurtränare (YE): Eriksson Paula, Wahlberg Annette.

Yrkesexamen inom hästhushållning, hästserviceproducent: Viikari Karoliina.

Grundexamen inom lantbruksbranschen, landsbygdsföretagare: Bäck Alexander, Jalava Aleksi, Lindroos Rasmus, Valkeapää Sarah.

Grundexamen inom skogsbranschen, skogsarbetare-skogsserviceproducent: Bäckman Christoffer, Nervander Einar, Palomäki Lukas.

Specialyrkesexamen för fotograf: Forsell Sven, Nystén Johannes, Santalahti Jaana, Uusitalo Anssi, Valkoinen Stein

Yrkesexamen inom mediebranschen: Grönqvist Mathias, Joelsson Jannica, Korjamo Eeva, Oksanen Kari, Tenhunen Hannu

Yrkesexamen för vildmarks- och naturguide: Haapanen Saara, Jern Rafael.

Nimiluetteloa päivitetään sitä mukaa, kun oppilaitokset ilmoittavat valmistuneistaan.