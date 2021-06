Mökkeiletkö kesällä?

"Mökkini on Rovaniemen maalaiskunnassa ja sinne on niin pitkä matka, että maksimissaan viikko tai kaksi tulee kesällä mökkeiltyä. Siskollani on mökki Nauvossa ja pojallani Taivassalossa, niin niissä tulee lisäksi kyläiltyä."

Kari Aavasto,

Turku

Jaana Pakarinen

"Hyvin vähän tulee mökkeiltyä. Ei ole omaa mökkiä, mutta kylässä saatan mökeillä käydä."

Leena Laine,

Turku

Jaana Pakarinen

"Kyllä mökkeilen, mieheni mökillä Saimaan saaressa. Lähes joka viikonloppu ja joskus arki-iltaisinkin käymme mökillä."

Eija Holsti,

Lappeenranta

Jaana Pakarinen

"Mökkeilen aina kun on mahdollista. Ei ole omaa mökkiä, mutta jos joku kutsuu kyläilemään, niin mielelläni käyn mökkeilemässä."

Joonas Hassinen,

Imatra