Mitä tekee ikäihminen, kun käteinen ei enää kelpaa kassalla? Ruotsi turvasi seteleiden jakelun lailla

Vast: Kyllä käteinen on hyvä

Just näin. Pitää muistaa se, että korttimaksuista jää aina jälki. Viranomaisen on helppo jäljittää tapahtumat. Useat yrittäjät verotarkastuksen jälkeen kiroavat katkerasti jos ovat erehtyneet tekemään ”luovia” kirjauksia kirjanpitoon ja maksaneet kortilla. Korttimaksut kertovat tarkasti mitä on hankittu, missä ja milloin. Taasen käteisen rahan suhteen kirjanpitovelvollisen veroalamaisen liikkumavara on ehken hieman suurempi. 😇👹

(tämä ei koske maan poliittista johtoa)