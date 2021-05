Jane Iltanen

Vaalimainostelineet ilmestyivät Turun katukuvaan ennen keskiviikkona alkanutta ennakkoäänestystä. Telineiden pystytys on kaupungin vastuulla. Kuntavaaleissa telineitä on Turussa yhteensä noin 63 paikassa. Määrä on suurin piirtein vakio joka vaaleissa.