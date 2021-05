Salossa koronarokotukset laajenevat 35–39-vuotiaisiin

Koronarokotukset laajenevat Salossa uuteen ikäryhmään. Nyt vuorossa ovat perusterveet 35–39-vuotiaat.

Lisäksi kaikkien muiden jo aikaisemmin ilmoitettujen rokotusryhmien eli 40 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien sekä riskiryhmiin kuuluvien yli 16-vuotiaiden rokotukset jatkuvat edelleen.

Ensimmäisellä rokotuskerralla annetaan myös aika toista rokotuskertaa varten, ja suositeltu annosväli on 12 viikkoa. Jos tehosterokotusaika ei sovi, niin lähempänä ajankohtaa pitää ottaa puhelimitse yhteys koronarokotusajanvaraukseen ja siirtää rokotusaikaa myöhäisemmäksi.

Rokotusaikoja voi varata sekä sähköisesti osoitteessa salo.terveytesi.fi että puhelimitse arkisin klo 8–14 numerosta 02 7723 605. Riskiryhmiin kuuluvien 16–17-vuotiaiden ajanvaraus ainoastaan puhelimitse. Leikkaukseen menossa olevat pyritään rokottamaan vähintään kaksi viikkoa ennen leikkausta tai viikko sen jälkeen, ja raskaana oleville rokotetta suositellaan tutkimustiedon vähäisyyden vuoksi toistaiseksi vain yksilöllisen harkinnan mukaan. Imetys ei ole este koronarokotteelle.

Salon rokotuskattavuus ensimmäisen rokoteannoksen osalta on 28. toukokuuta 48,8 prosenttia, kun se Varsinais-Suomessa on 43,4 ja koko maassa 42,6 prosenttia. Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus Salossa on 6,5, Varsinais-Suomessa 8,6 ja koko maassa 7,8 prosenttia.