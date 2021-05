Turku saa toiminnallisen kesätorin Forum Marinumin edustalle

Forum Marinumin edustalle tulee kesäksi toiminnallinen kesätori. Tori tarjoaa kesäkuukausina tekemistä, ideoita saaristomatkailuun ja lähiseudun tuottajien ruokamatkamuistoja.

Kesätorilla on viikoittain vaihtuvaa ohjelmaa 31. toukokuuta lähtien yhteensä kymmenen viikon ajan. Kesätori on toteutettu osana merikeskuskokonaisuutta. Luvassa on muun muassa saariston yrityksiä kertomassa parhaita vinkkejä saaristomatkailuun, pyhiinvaellusreittiin tutustumista ja liikuteltava planetaario. Ohjelmassa on myös kiinnitetty huomiota lapsille suunnattuihin tekemisiin.

– Tervetuloa tutustumaan joka viikko vaihtuviin saariston elämyksiin. Erityisesti on kiinnitetty huomiota lasten ohjelmaan. Esimerkiksi Korpoströmin saaristokeskuksen Junnulabra vierailee kesätorilla useaan otteeseen ja siellä tehdään labrakokeiluita ja tutkitaan Itämerta. Vaihtuvaan ohjelmaan voi tutustua Forum Marinumin verkkosivuilla, kertoo Kesätorin koordinaattori Charlotta Holtari tiedotteessa.

Heinäkuun viikonloppuina paikalla on mahdollisuus tutustua myös lähiseudun tuottajien herkullisiin ruokamatkamuistoihin. Kesätorilla noudatetaan viranomaismääräyksiä, turvavälejä ja käytetään maskeja.

– Torilla pääsee maistelemaan ja ostamaan kotiin viemisiksi muun muassa voikukkamarmeladia, nokileipää ja raparperihilloa, toteaa Turun yliopiston Brahea-keskuksen projektipäällikkö Mervi Louhivaara.

Kesätoria ovat toteuttamassa muun muassa Turun kaupunki, Forum Marinum, Visit Turku, Paraisten kaupunki, Turun yliopiston Brahea-keskus, Turun museokeskus, Visit Naantali, Kaarinan kaupunki, Paavo Nurmi Games, Kesärauha ja Metsämäki Arena.