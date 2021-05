Vaalipaikkojen keräyksellä autetaan vammaisia ja pitkäaikaissairaita

Kuntavaalien äänestyspaikoilla nähdään tänäkin vuonna jo perinteeksi muodostunut pieni ele -keräys. Keräys alkoi 26. toukokuuta ja näkyy vaalipaikoilla 8. kesäkuuta asti sekä 13. kesäkuuta.

Korona on vaikuttanut monen vammaisen ja pitkäaikaissairaankin elämään heikentävästi, ja muun muassa eri tukimuodot ja yhteisöllinen toiminta on vähentynyt. Tilanteen parantuessa keräyksen saamilla lahjoituksilla on mahdollista järjestää vertaistukea ja virkistystä arkeen.

Lahjoitukset jäävät Suomeen ja puolet niistä jo suoraan paikkakunnalle apua tarvitseville. Keräyksellä autetaan muun muassa sydänsairaita, epilepsiaa sairastavia, invalideja, näkö- ja kuulovammaisia sekä aivosairauksia potevia lapsia, nuoria ja aikuisia. Lahjoituksilla autetaan yhteensä 300 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta sekä heidän perheitään. Keräyksen juuret ulottuvat jo vuoteen 1907 asti.

Keräys vaalipaikoilla järjestetään talkoovoimin. Suurin osa vapaaehtoisista on myös itse vammainen tai pitkäaikaissairas. Keräyspaikoilla on huomioitu tarkasti terveysturvallisuus, ja lahjoituksen voi tehdä käteisellä.

– Keräykseen lahjoittaminen on monelle suomalaiselle tärkeä äänestyspäivän perinne. Uskomme, että sama auttamisen halu ja myötäeläminen vaikeina aikoina näkyy tänäkin keväänä, vaikka pandemialla on vaikutuksensa keräykseen. Toivommekin, että ihmiset edelleen löytävät keräyksen, sillä lahjoituksista saatu apu on sen saajille korvaamatonta, toteaa tiedotteessa pieni ele -keräyksen toiminnanjohtaja Erika Mäntylä.

Turun pieni ele -kuntavastaavan Eija Isakssonin mukaan Turun seudulla 15 mahdollisesta paikallisyhdistyksestä on keräyksessä mukana 11. Osan kerääjistä kuuluminen riskiryhmään ja kesäaika ovat tuoneet omat haasteensa vapaaehtoistoimijoille.

– Olemme jättäneet drive-in -äänestyspaikat miehittämättä, koska ne sijaitsevat ulkona. Näissä vaaleissa on pyritty keskusvaalilautakunnan ohjeilla ja yhteistyössä äänestyspaikkojen kanssa järjestämään koronaturvallinen osallistuminen keräykseen. Päätimme panostaa varsinaisen vaalipäivän lipaskeräykseen 13. kesäkuuta, mutta meillä on pieni ele -kerääjiä myös ennakkoäänestysaikana esimerkiksi pääkirjastossa, Kupittaan Citymarketissa, Skanssin Monitorissa, K-Supermarket Förissä, S-market Manhattanilla sekä Tampereentien Prismassa, kertoo Isaksson.