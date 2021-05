Vuoden museo 2021 on Loimaalla sijaitseva maatalousmuseo Sarka. Se palkittiin Museopalkintogaalassa torstaina.

Perusteluiden mukaan Sarka tunnetaan mittavasta kokoelmaprojektista entisajan maataloustyövälineiden parissa. Lopputuloksena on selkeä näyttely ja nykyaikaiset säilytystilat, jotka nostavat esineet arvoonsa, raati kiitti.

– Kunnianhimoisen kokoelmatyön lisäksi museosta välittyy into yhdessä tekemiseen. Verrattain pieni henkilökunta ohjaa ja kannustaa muita museoita sekä tuottaa laadukkaita tapahtumia ja näyttelyjä. Sarka on kokoansa suurempi museo. Tehtäväkenttä maatalouden valtakunnallisena vastuumuseona on laaja, mutta museo selviää siitä erinomaisesti ja innovatiivisesti, perusteluissa todetaan.

Finaalissa oli viisi muuta museota. Palkintolautakunta vieraili finalistimuseoissa ja tapasi niiden henkilökuntaa. Osa vierailuista tehtiin virtuaalisesti koronatilanteen vuoksi.