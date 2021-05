Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä antaa ensi tiistaina tarkempia suosituksia liittyen päättäjäisten ja uusien ylioppilaiden juhlintaan, kertoo sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

Pietilä sanoo olevansa toiveikas, että maakunta voisi ensin viikolla siirtyä takaisin niin kutsuttuun kiihtymisvaiheeseen, mikä mahdollistaisi höllennyksiä nykyrajoituksiin. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että tartuntojen väheneminen jatkuu.

– Olemme edelleen leviämisvaiheessa, mutta menossa parempaan suuntaan. Vielä on kuitenkin ennenaikaista sanoa miten tilanne kehittyy.

Tuorein 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku 100 000 asukasta kohden on Varsinais-Suomessa nyt 51,1 eli alkuviikon luvuista on edelleen tultu alaspäin, kertoo sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala.

– Sairaanhoitopiirin omassa seurannassa ilmaantuvuudessa on päästy jo alle viidenkymmenen eli 43,1:een. Uusia tartuntoja tulee päivittäin ilmi noin kymmenkunta, kun aiemmin määrä oli useita kymmeniä. Kaikista näytteistä positiivisten osuus on pysynyt alle kahdessa prosentissa, Rintala vertaa.

Hänen mukaansa suunta on ollut laskeva koko toukokuun.

Turvavälejä ja muita varotoimia on syytä jokaisen yhä noudattaa, Rintala muistuttaa. Yksi syy varovaisuuteen on viruksen herkemmin leviävä Intian-muunnos, joita on todettu Varsinais-Suomessa tähän mennessä 21 tapausta ja koko maassa 67. Kyseinen variantti on aiheuttanut sairaala-epidemioita Kanta-Hämeessä sekä ison tartuntaryppään Keski-Pohjanmaalla.

Rintalan mukaan muunnoksesta johtuvia tartuntaryppäitä ei täällä ole ollut.

– Muunnoksen on huomattu olevan herkemmin tarttuva ja se voi sairastuttaa myös rokotuksen saaneen. Mutta sen ei pitäisi aiheuttaa vakavampaa tautia, arvioi Rintala.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Leskinen on kertonut muun muassa Ylen haastattelussa (25.5.), että Intian virusmuodon tarttuttavuus on ollut suojavarusteidenkin läpi todella korkea.

Rintalan mukaan vastaavia havaintoja ei ole tehty Varsinais-Suomen tapauksista.

Sosiaali-ja terveysministeriö kertoi torstaina hölläävänsä yleisötilaisuuksien järjestämiseen liittyviä rajoituksia. Johtaja Heikki Mäki Varsinais-Suomen Aluehallintovirastosta ennakoi, että myös Varsinais-Suomessa siirrytään päivitetyn ohjeen mukaisiin keveämpiin rajoituksiin 1. kesäkuuta lukien.

Niiden mukaan koronaepidemian leviämisvaiheen alueilla saa ulkotiloissa järjestää korkeintaan 50:n ja sisätiloissa korkeintaan 10 osallistujan tapahtumia.

Isompienkin tapahtumien järjestäminen on ulkona mahdollista yleisöä jakamalla ja turvaväliohjeista huolehtimalla.

– Olen toiveikas, että yleisö pääsee osallistumaan tapahtumiin kesällä myös Turussa, Mäki sanoo.

Avi päättää yleisötilaisuuksien alueellisista rajoituksista joko perjantaina tai maanantaina.

Mäen mukaan päätöstä saatetaan lykätä, jotta nähdään palaako maakunta kiihtymisvaiheeseen.

Kiihtymisvaiheen alueilla yleisötapahtumien osallistujamääriä ei ministeriön ohjeen mukaan enää rajoiteta, kunhan järjestäjä huolehtii lähikontaktien välttämisestä.

