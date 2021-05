Paimioon rakennetaan kaksi kiertoliittymää – aiheuttaa liikennehaittoja

Paimioon aloitetaan kesäkuun alussa kahden kiertoliittymän rakentaminen. Kiertoliittymät rakennetaan Paimion keskustaan Kaaritien ja Alvar Aallontien liittymään sekä maanteiden 110 ja 181 liittymään.

Työt aloitetaan samanaikaisesti ja ne valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Rakennustyöt aiheuttavat merkittäviä liikennehaittoja ja liikenteen ruuhkautumista. Kiertoliittymien rakentamisen tarkoituksena on parantaa liittymien turvallisuutta ja sujuvuutta. Hankkeiden kustannukset ovat yhteensä noin miljoona euroa.

Molemmille työmaille järjestetään liikenneohjaus, ja kaikki ajosuunnat ovat liikenteen käytettävissä koko rakentamisen ajan. Liikennejärjestelyissä huomioidaan myös erikoiskuljetusten tarpeet.

Maanteiden 110 ja 181 liittymä

Maantien 110 liikennemäärä on noin 3 500 ajoneuvoa vuorokaudessa, ja maantien 181 noin 5 200 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kiertoliittymän rakentaminen tasa-arvoistaa liittymähaaroja, kun vilkkaammin liikennöidystä suunnasta vähenevät pakolliset pysähtymiset.

Maanteiden 110 ja 181 kiertoliittymän linja-autopysäkkien paikkoja ei lähtökohtaisesti siirretä töiden aikana, vaan joukkoliikenne pääsee kulkemaan normaalisti. Pysäkeille kulkuun ei myöskään tule muutoksia töiden vuoksi.

Kaaritien ja Alvar Aallon liittymä

Kaaritien ja Alvar Aallontien kiertoliittymä on tiedotteen mukaan tienkäyttäjille ja -rakentajille haastavampi kohde. Kaaritien ja Alvar Aallontien liittymäalue on ahtaampi ja kohteessa on suuret korkeuserot eri liittymähaarojen välillä. Tämän vuoksi tässä kohteessa on odotettavissa suurempia liikenneruuhkia. Haastavin työvaihe on nykyisen tienpinnan tason korottaminen, kun samaan aikaan liikenne kulkee työmaan läpi.

Liittymän jalankulku- ja pyöräilyväyliä joudutaan kaventamaan ja mahdollisesti siirtämään töiden aikana. Jalankulku- ja pyöräilyväylät pidetään kuitenkin käytössä koko työn ajan. Myös Kaaritien alittava alikulku pidetään käytössä koko työn ajan, mutta väylää voidaan joutua kaventamaan lyhytaikaisesti. Linja-autopysäkkien paikkoja joudutaan todennäköisesti muuttamaan töiden edistyessä. Pysäkeille järjestetään turvalliset kulkuyhteydet.