Suuret purjelaivat eivät saavu Turkuun tänä kesänä. Tall Ships Races -tapahtumaa ei ole mahdollista järjestää terveysturvallisesti nykytilanteessa. Tapahtuma oli tarkoitus järjestää Turussa Aurajokivarressa 5.–8. heinäkuuta.

Myös Linnapuistoon 5.–6. heinäkuuta suunniteltu Tall Ships Races Music Festival peruuntuu. Turun Sanomat kertoi jo aiemmin tällä viikolla, että esiintyjäksi kiinnitetty Karita Mattila kertoi festivaalin peruuntuneen.

Sail Training International (STI) on todennut tiistaina mukana olevien satamien kesken, että Suomen tämänhetkisten matkustusrajoitusten takia purjealusten saapuminen Turkuun miehistövaihtoineen ja tilaisuuksineen ei ole mahdollista.

Turku on ilmoittanut haluavansa järjestää tapahtuman, kun se on seuraavan kerran Itämerellä mahdollista vuonna 2024.

Turun kaupunki ilmoitti Suomen rajoitus- ja koronatilanteesta alkuviikolla STI:lle harkittavaksi heidän ratkaisuaan varten. Turun antaman tilannekuvan pääperusteluina ovat valtakunnalliset maahantulo- ja kokoontumisrajoitukset sekä huoli suomalaisten turvallisuudesta.

Turun kaupungin tartuntantataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi ilmaisi järjestäjäorganisaatiolle, että tapahtuman järjestäminen on nykyisessä globaalissa koronavirustilanteessa liian suuri uhka Turun väestölle.

– Mikäli Suomeen ja Turkuun tulisi Tall Ships Races 2021 tapahtumassa noin tuhat ulkomaan kansalaista lyhyellä aikataululla, asettaisi se erityisiä haasteita ja uhkia alueen terveysturvallisuudelle. Maahantulijat tulisivat tapahtumaan laajalti eri puolilta maailmaa ja valtaosa heistä olisi nuoria aikuisia, joita ei ole kattavasti vielä rokotettu, toteaa Peltoniemi lausunnossaan.

Aiempina vuosina Tall Ships Races on kerännyt päivittäin yli 100 000 vierailijaa jokirantaan.

– Suurtapahtuman peruuntuminen on toki valitettavaa, mutta kaupungin ensisijainen vastuu on huolehtia asukkaidensa turvallisuudesta. Uskomme silti vahvasti suurten purjelaivojen palaavan jälleen Aurajoen rannoille, kun pandemia on selätetty ja tilaisuus voidaan järjestää täydessä laajuudessaan, toteaa tapahtuman järjestämisestä vastanneen komitean puheenjohtajana toimiva omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen tiedotteessa.

