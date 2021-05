Lillholmenin siltatyömaalle väliaikainen kevyen liikenteen väylä ja veneaukko

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen rakennuttaman ja Kreate Oy:n rakentaman Lillholmenin läppäsillan rakennustyöt etenevät aikataulussa. Työsiltaan avataan 28. toukokuuta valaistu veneliikenteen kulkuaukko. Veneaukko avataan lopullisen vesiväylän kohdalle, ja se on käytössä rakennustöiden loppuun saakka.

Kokonaisuudessaan työsillan rakentaminen valmistuu 4. kesäkuuta, jolloin työsillan reunalle avataan väliaikainen kevyen liikenteen väylä. Väliaikainen kulkuyhteys ei ole esteetön.

Mt 12019 Lillholmenin läppäsillan uusimistyöt aloitettiin jo viikolla kuusi. Pian avattavan valaistun veneliikenteen kulkuaukon alikulkukorkeus on 6,0 metriä. Veneaukko on leveydeltään 10,0 metriä, ja se on merkitty työsiltaan huomiovaloin sekä raamilaudoin. Veneaukon kohdalla on voimassa nopeusrajoitus 9 km/h. Uuden vesiväylän ja veneaukon kulkusyvyys on varmistettu harauksin, ja se on 2,1 metriä.

Väliaikainen kevyen liikenteen väylä on puolestaan työsillan ulkopuolella kivituhkapintainen, ja se on koko matkalta vähintään 1,5 metriä leveä. Veneliikenteen kulkuaukon takia kulkuyhteys ei ole esteetön, vaan siinä on veneaukon ylityksen kohdalla portaat sekä polkupyörän talutusluiska.

Vuonna 1982 valmistunut Lillholmenin läppäsilta sijaitsee maantiellä 12029 Paraisten keskustan tuntumassa. Lillholmenin läppäsilta on elinkaarensa loppuvaiheessa, eikä siltaa voi enää peruskorjata. Uusi silta rakennetaan vanhan sillan paikalle. Rakennustyöt ja liikenteen poikkeusjärjestelyt kestävät 2022 syksyyn saakka.