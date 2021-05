Suomen yllä jyllää myrskyinen matalapaine keskiviikkona. Forecan ennusteen mukaan maan etelä- ja keskiosassa tulee runsaita sateita. Merellä myrskyää ja myrskypuuskat ovat mahdollisia paikoin myös maa-alueilla.

Tuuli on voimistunut myrskylukemiin jo keskiviikkona aamupäivällä Suomenlahdella. Kello 13.30 mennessä kovin 10 minuutin keskituulilukema on Hangon Russarössä mitattu 25,1 metriä sekunnissa. Kovin puuska on samalla havaintopaikalla mitattu 31,3 metriä sekunnissa.

– Tuulet ovat ennusteen mukaan voimakkaimmillaan keskiviikkona iltapäivällä. Eteläisillä merialueilla on päivän aikana yleisesti myrskypuuskia. Myös etelän sisämaassa myrskypuuskat ovat mahdollisia, etenkin rantakaistaleella. Pientä tuulivahinkoa voi tulla, esimerkiksi puita voi kaatua ja sähkökatkoilta tuskin vältytään, toteaa Forecan meteorologi Markus Mäntykannas tiedotteessa.

Illemmalla voimakkain tuuli alkaa väistyä läntisille merialueille, missä käydään mahdollisesti lähellä myrskyrajaa.

– Etelässä tuulen suunta kääntyy illan aikana idästä lounaaseen ja tuulet alkavat pikkuhiljaa heiketä. Selvemmin tuulet heikkenevät ensi yön aikana.

Sateet ovat runsaimmillaan etelässä myöhään keskiviikkoiltapäivällä. Iltaan mennessä sataa reilusti myös Jyväskylän korkeudella saakka. Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa voi sataa torstain vastaisena yönä lunta ja räntää.

Myös Varsinais-Suomen pelastuslaitos varoittaa puuskaisesta tuulesta. Pelastuslaitos muistuttaa keräämään irtaimen tavaran talteen sekä varautumaan sähkökatkoihin.

Maskussa tiellä 12253 Kalelan ja Kynnysmäen välillä on tie suljettu liikenteeltä kaatuneen puun vuoksi. Liikennekeskus tiedotti asiasta hieman kahden jälkeen iltapäivällä.

Salossa on ollut sähkökatkoja. Tällä hetkellä vailla sähköjä noin 360 taloutta.-