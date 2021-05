Nyt kaivataan kaupunkilaisten näkemyksiä uuden Kauppatorin toiminnoista

Turun uuden Kauppatorin työt etenevät, ja avajaisia on tarkoitus viettää syyskuussa 2022. Arkkitehtisuunnitelmat on tehty, mutta mitä uudella torilla halutaan nähdä ja tehdä? Omia näkemyksiä ja ideoita voi kertoa torstaina ja perjantaina 27.–28. toukokuuta Aurakadun ja Yliopistonkadun kulmassa torialueella pidettävässä Torilab-tilaisuudessa. Tapahtuma järjestetään kello 9–13.

Jatkossakin Kauppatori on ensisijaisesti kauppapaikka, torikauppiaiden tila. Uusi tori on monen muunkinlaisen toiminnan ympäristö. Näitä asioita valmistelee Turun kaupungin kanssa yhteistyössä palvelumuotoiluyritys Muotohiomo Oy. Nyt järjestettävä avoin keskustelutilaisuus torilla on osa kokonaisuutta, jossa suunnitellaan uuden torin toimintoja.

– Torikannen arkkitehtisuunnitelmat ovat valmiit ja nyt on hyvä aika miettiä tulevia toimintoja. Eli miten uudesta torista tehdään mahdollisimman kiinnostava, turvallinen, vetovoimainen ja kaiken kaikkiaan hyvä paikka ihmisille, kertoo tiedotteessa Turun kaupungilta hankepäällikkö Kirsi-Maria Eronen.

– Pienissä asioissa ja yksityiskohdissa voimme ottaa huomioon vielä paljonkin uusia ideoita. Ja kuten yleensä, ideat punnitaan niiden esittämisen jälkeen ja ne vielä jalostuvat ennen toteutusta, sanoo Eronen.

Tori palvelee erilaisia kohderyhmiä, joten kaikkien näkemykset ja ideat ovat arvokkaita. Myös lapset on otettu mukaan ideointiin. Luokallinen Puolalan alakoulun oppilaita on tehnyt tehtäviä ja ideoinut uutta toria. Koululaisten viestit ja ideat ovat tärkeä osa kokonaisuutta, kun uuden torin mahdollisuuksia ja turvallisuutta suunnitellaan. Torilab esitteleekin myös lasten ideoita torstaina ja perjantaina.

Tapahtuma toteutetaan noudattaen tämänhetkisiä koronarajoituksia sekä turvavälit ja käsihygienia huomioiden.