Mynämäessä pesivän sääksen elämää voi seurata suorana lähetyksenä

Lounaissuomalaisten sääksien elämää voi nyt seurata suorassa lähetyksessä Mynämäen metsäalueelle sijoitetun pesäkameran kautta.

Pesä on seurannassa nyt toista vuotta. Pesällä on viettänyt aikaa Salossa 2016 vuonna rengastettu sääksikoiras Roni. Linnun suojelijoina toimivat Neuroliitto ry ja Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj.

Sääksi eli kalasääski on petolintu, joka elää Suomessa koko maassa. Merkittävä osa sääksistä pesii soilla, mutta tyypillisiä pesimäympäristöjä ovat myös kallioiset metsäalueet ja vesistöjen rannat ja saaret.

Sääksi on ollut tutkijoiden tehokkaassa seurannassa jo vuodesta 1971 alkaen. Viime vuodet sääksikanta on pysynyt vakaana. Parimäärä on noin 1 200. Vuoden 2010 uhanalaistarkastelussa sääksi luokiteltiin edelleen silmälläpidettäväksi lajiksi, mutta vuoden 2019 tarkastelussa se arvioitiin elinvoimaiseksi.

Sääksien elämää voi seurata myös WWF:n Saimaalle sijoitetun sääksikameran kautta.

WWF:n Luontoliven kameroiden kautta voi tällä hetkellä seurata myös norppien, rupiliskon ja kosteikkolintujen elämää.