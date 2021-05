Myllyn ravintolamaailma evakuoitiin asiakkaista – kauppakeskukseen palohälytys kahdesti

Kauppakeskus Myllyyn hälytettiin pelastuslaitos kahdesti maanantaiaamupäivän aikana. Ensimmäinen hälytys rakennuspalosta tuli kello 10.21.

Myllyn toimitusjohtaja Mari Hantula kertoo, että hälytys tuli kakkoskerroksen ravintolamaailmaan.

– Ravintolamaailmassa oli savua ja pelastuslaitos kutsuttiin paikalle. Tilanne on rauhallinen ja hallinnassa, Hantula kertoi ensimmäisen hälytyksen jälkeen.

Hantula kehotti kääntymään asiassa Myllyn turvallisuuspäällikö Juhani Lindénin puoleen. Lindén kommentoi asiasta ainoastaan sen verran, että kohteessa ei ollut tulipaloa.

– Se oli tarkastustehtävä, Lindén toteaa.

Toinen hälytys ravintolamaailmaan tuli kello 11.10, kun pelastuslaitos oli jo ehtinyt poistua paikalta.

– Palokunta oli todennut, että tilanne on jo ohi, mutta jostain syystä savua muodostui uudelleen ja he palasivat takaisin. Savumuodostuksesta on puhuttu. Mitään palotilannetta en voi vahvistaa, se tieto tulee sitten viranomaisilta, Hantula sanoo.

Ravintolamaailma evakuoitiin asiakkaista.

– Pelastuslaitos selvittää tilannetta parhaillaan. Tilanne on rauhallinen. Ravintolamaailma on evakuoitu puhtaasti varotoimenpiteenä, Hantula kertoo toisen hälytyksen jälkeen.

Päivystävä palomestari Timo Lehmuskosken mukaan ravintolamaailmaan tuli savua liesien yllä olevista liesituulettimista.

– Ensimmäisellä kerralla ei löydetty syytä, ja olimme jo lähdössä, kun savua tai näkyvää ruuankäryä alkoi tulla uudelleen.

Pelastuslaitos tutki putket ylhäältä alas asti lämpökameroiden avulla, mutta paloa ei löytynyt.

– Savua tuli sen verran, että ajattelimme parhaimmaksi siirtää ihmiset pois ravintoloista tulipalon mahdollisuuden ollessa olemassa.

Savun syy jäi tuntemattomaksi. Pelastuslaitoksen lähtiessä paikalta puolen päivän jälkeen ravintolat olivat vielä suljettuina.

– Ravintolat ovat toistaiseksi suljettuina. Henkilökunta tekee siellä omia tarkastuksia ja yrittävät varmasti avata ravintolat käyttöön, Lehmuskoski sanoo.

Päivitetty klo 12.33 pelastuslaitoksen tiedoilla.