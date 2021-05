Krookilan Wanhassa Tuvassa lounas tarjoillaan pitopöydästä

Ravintoloitsija Menna Leino naurahtaa, että työtunteja hän ei ole juurikaan ehtinyt kevään aikana laskea. Raisiossa Krookilan kotiseutukeskuksessa sijaitsevan ravintolan edellinen pitäjä siirtyi eläkkeelle maaliskuun puolessa välissä. Leino tuli tilaan jatkajaksi. Ravintolan hän avasi nimellä Krookilan Wanha Tupa.

– Aika myllerrystä tässä on ollut ja kiirettä, kun olen laittanut paikkoja kuntoon ja avannut ravintolan.

Monelle Leino voi olla tuttu Turussa sijainneesta ravintola Kultaisesta Hirvestä, jota Leino ehti pitää 18 vuotta.

– Turun Osuuskauppa osti Kultaisen Hirven kiinteistön, ja meidän vuokrasopimus päättyi vuoden 2016 lopussa. Tämän jälkeen olen päivittänyt osaamistani alalla ja tehnyt samalla töitä, myös pohjoisessa kausitöitä.

– Koko ajan olen katsellut, jos jostain löytyisi vielä oma sopiva paikka.

Leino näki Krookilan kotiseutukeskuksesta ilmoituksen lehdessä. Ravintolatilaan haettiin yrittäjää. Tässä Leino näki tilaisuuden, johon hän haluaisi vielä tarttua ja tuli myös valituksi.

– Olen ollut ravintola-alalla 40 vuotta, ja olen nähnyt alalta lähestulkoon kaiken. Perusravintolamaailma ei olisi tarjonnut enää mitään uutta.

Riitta Salmi Pihapiirissä on terassitilaa sekä tunnelmallinen lato, jota voi vuokrata erilaisiin juhliin.

Krookilan kotiseutukeskuksen miljööseen – rakennuksiin ja pihapiiriin Leino ihastui täysin.

– Tähän vaihtoehtoon olen valmis ja koen, että voin olla toiminnassa mukana koko sydämelläni. Rakastan vanhoja taloja, ja nyt voin rakentaa omaa ravintolatoimintaa tällaiseen hienoon tilaan.

Lyhyessä ajassa Leino on ehtinyt tehdä ja toteuttaa jo monia omia suunnitelmia. Yksi muutos on se, että paikka on avoinna joka päivä. Lounasta on tarjolla pitopöydästä arkisin ravintola Krookilan Wanhan Tuvan puolella. Toisessa rakennuksessa on aikaisemmin ollut pieni kuppimyymälä, nyt tässä tilassa on puotikahvila. Kahvilan Leino pitää avoinna myös viikonloppuisin. Lisäksi pihapiirissä on terassitilaa sekä tunnelmallinen lato, jota voi vuokrata erilaisiin juhliin.

– Kesällä pihalle on suunnitteilla lampaita, jatkossa ehkä myös kanoja. Ja rajoitusten mukaan toteutetaan erilaisia pieniä tapahtumia. Paikkaa hallinnoivan Raision kaupungin kanssa yhteistyö on lähtenyt sujumaan todella hyvin.

Lounaasta Leino hymyilee, että jos hän kuvailee sitä kotiruokamaiseksi, se ei kuulosta kovin myyvältä. Lounasruoka on suunniteltu historialliseen miljööseen sopivaksi, mutta nykypäivän makuja kunnioittaen. Esimerkkejä vaihtoehdoista ovat vaikkapa pyttipannu, mandariinibroileri, jauhelihapihvit, tonnikalapastavuoka, kievinkana, hernekeitto, havaijinleike ja punajuurivuohenjuustopaistos.

– Suunnittelen menut jokaiselle viikolle erikseen. Perinteisesti torstaina on hernekeittopäivä. Perjantaisin on säännöllisesti leikepäivä.

