Marttiina Sairanen

KAMU-keräysastioiden farkkutilkkuhuput ovat yksi esimerkki poistotekstiilin hyötykäytöstä. Ne on valmistettu Lounais-Suomen alueelta kerätyistä vanhoista farkuista, ja niiden takana on tamperelaisyritys Piece of Jeans.