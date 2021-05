Tiellä 2200 eli Kaarinantiellä tapahtui perjantaiaamulla liikenneonnettomuus. Tarkempi paikka on Ravattulan ja Littoisten risteysillan välillä.

Pelastuskeskukselta kerrotaan, että kyseessä on peräänajo, jossa on osallisena kolme ajoneuvoa. Aiemmin aamulla ajokaista oli suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautui. Nyt tilanne on ohi ja liikenne kulkee jälleen.

Uutinen päivittyy