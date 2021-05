Rauman Lukon koulukierroksella mahdollisia korona-altistumisia

Rauman Lukon mestaruusjuhlintaan liittyvillä koulukäynneillä mukana olleella pelaajalla todettiin koronavirustartunta torstaina 20.5. Tartunnan saanut pelaaja on vieraillut tiistaina 18.5. Eurajoen Keskustan ja Huhdan alakouluissa, yhteiskoulussa ja lukiossa sekä keskiviikkona 19.5. Raumalla Kaaron koulussa.

Tartuntatautiviranomaiset ovat saaneet selvitykset kouluvierailuista ja todenneet, että varotoimia on noudatettu ja vierailuilla korona-altistumisen riski on ollut pieni, mutta mahdollinen muun muassa fanikuvausten yhteydessä. Karanteenikriteerit eivät tilanteissa täyttyneet.

Koulut tiedottavat mahdollisesta altistumisriskistä oppilaiden huoltajille Wilman välityksellä.

Kouluvierailuihin osallistuneiden tulee tarkkailla kuntoaan ja hakeutua koronatestiin vähäistenkin oireiden ilmaannuttua. Mikäli joku on ollut lähietäisyydellä ilman maskia ja on huolissaan tartunnan mahdollisuudesta, hänen on mahdollista hakeutua testiin myös oireettomana. Tällöin testissä kannattaa käydä 4.–5. päivänä altistustilanteen jälkeen eli ensi sunnuntaina tai maanantaina.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1–14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.

Lue myös: Raumalla todettu joukkoaltistumisia eri kohteissa – mestaruusjuhlilla arvellaan olevan osuutta asiaan