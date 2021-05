Veturinkuljettajat aloittavat perjantaina koko vuorokauden kestävän mielenilmauksen, jossa ovat mukana VR:n veturinkuljettajia eri puolilta maata. Turun, Helsingin, Riihimäen, Oulun Jyväskylän ja Porin veturinkuljettajat ovat ilmoittaneet mukanaolostaan.

VR kertoi kello 18 jälkeen verkkosivuillaan, että mielenilmauksella on vaikutusta HSL:n lähijunaliikenteeseen pääkaupunkiseudulla, VR:n lähijunaliikenteeseen sekä kaukoliikenteeseen. VR lupaa kertoa täsmällisemmin vaikutuksista tämän illan aikana.

Helsingin ja Riihimäen veturinkuljettajien tiedotteen mukaan mielenilmaus on vastalause VR:n henkilöstöpolitiikalle. Veturinkuljettajien mielestä VR rikkoo voimassaolevaa työehtosopimusta ja on vierittänyt työtehtäviä vapaa-ajalla tehtäväksi sekä toteuttanut syrjivällä tavalla työtehtävien jakamisen.

Tiedotteiden mukaan veturinkuljettajat Helsingissä, Riihimäellä ja Oulussa eivät saavu perjantaina alkaviin työvuoroihin.

Veturinkuljettajien tiedotteiden mukaan VR on tulkinnut työehtosopimusta sekä työlainsäädäntöä siten, että veturinkuljettajien on huolehdittava vapaa-ajallaan työvälineistä ja työvaatteista. Veturinkuljettajien mukaan asiasta on yritetty neuvotella tuloksetta.

Oulun veturinkuljettajien tiedotteessa kerrotaan, että mielenilmaus perutaan, mikäli VR peruu omalla ajalla matkustukset Oulussa ja muuttaa lähiliikenteessä lopetusajat sellaisiksi, että työvälineiden sekä -vaatteiden huolehtiminen on mahdollista työnantajan järjestämään henkilökohtaiseen pukukaappiin.

Helsingin ja Riihimäen veturinkuljettajat järjestivät edellisen kerran mielenilmauksen 17. maaliskuuta. Tuolloin veturinkuljettajia edustava Rautatiealan unioni sanoi, että työtaistelutoimi oli vastalause VR:n tekemälle sopimusrikkomukselle sekä vakiintuneiden työehtojen yksipuoliselle muuttamiselle.

Maaliskuun mielenilmauksen taustalla oli edellisen kevään HSL:n lähijunaliikenteen kilpailutus, jonka VR halusi voittaa.

– Meille selvisi, että hintakomponenttia pitää saada alas pärjätäksemme kilpailussa. Prosessin pisteytyksessä oli merkitystä enemmän hinnalla kuin muilla tekijöillä. Teimme tarjouksen ja haimme noin 15 prosentin alenemaa nykysopimukseen. Uskoimme, että pärjäämme sillä, VR Groupin henkilöstöjohtaja Timo Koskinen kertoi STT:lle tuolloin.

Lopulta VR:n ohella vain yksi toinen yritys jätti kilpailevan tarjouksen, eikä Koskisen mukaan sitä ollut jätetty "tosissaan". Koskinen sanoi maaliskuussa STT:lle, että VR:n "tarjoukseen viedyissä elementeissä on erilaisia asioita, joista meillä on eriäviä näkemyksiä veturinkuljettajien kanssa".