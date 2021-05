Turun Aurajokirannassa Korppolaismäen louhintatyömaalla tapahtui torstai-iltapäivällä onnettomuus, jossa loukkaantui lievästi yksi työmaan työntekijä. Varsinais-Suomen pelastuslaitos hälytettiin paikalle hieman neljän jälkeen iltapäivällä.

Silminnäkijoiden mukaan jokirannassa räjähti aivan yllättäen kaivinkoneen siirreltyä lohkareita. Paikalla ei kuultu räjäytystyön varoitusmerkkiääntä.

Lounais-Suomen poliisista kerrotaan, että ensitietojen mukaan kaivinkoneen kuljettaja oli ollut raivaamassa räjähtämätöntä panosta, kun panos yllättäen räjähtikin. Poliisin mukaan kuljettaja loukkaantui lievästi onnettomuudessa.

Korppolaismäen urakoitsijan, tamperelaisyritys Kreaten mukaan tieto on osittain väärä, sillä kaivinkoneen kuljettaja ei ollut raivaamassa panosta, vaan kalliolouhetta, josta on määrä rakentaa työpetiä.

Yrityksestä kerrotaan, että räjähteen alkuperä aiotaan tutkia tarkkaan. Yrityksellä on epäilys, että torstaina räjähtänyt räjähde on peräisin aiemmasta urakasta, jota Korppolaismäellä on tehty ennen nykyistä louhintatyötä.

Kreaten viestinnästä kerrotaan, että alueelta on aiemmin löytynyt vanhoja räjähteitä louheen seasta ja kallion sisältä. Löydökset ovat olleet yrityksen käyttämistä räjähteistä poikkeavia putkipanoksia. Yritys pahoittelee onnettomuudesta aiheutunutta häiriötä ympäristölle.

Turun Sanomat ei torstaina tavoittanut vastaavaa työmaapäällikköä.

Jori Liimatainen Poliisi tutkii onnettomuutta työtapaturmana.

Poliisi on eristänyt työmaa-alueen, mutta onnettomuudella ei ole vaikutuksia Unioninkadun tai jokirannan liikenteeseen. Poliisi tutkii onnettomuutta tällä hetkellä työtapaturmana.

Työmaalla tapahtui onnettomuus myös toukokuun alussa, kun louhintakohteen ahtaus aiheutti kivivyöryn. Työt keskeytettiin tutkinnan ajaksi, ja tiistaina työmaalla jatkettiin räjäytystöitä normaalisti.

