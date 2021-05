Raumalla todettu joukkoaltistumisia eri kohteissa – mestaruusjuhlilla arvellaan olevan osuutta asiaan

Raumalla on torstaina todettu kolme koronatartuntaa, joista ainakin kahteen liittyy joukkoaltistumisia, tiedottaa Rauman kaupunki. Tartuntojen välillä ei ole löydetty yhteyttä toisiinsa, eivätkä niiden lähteet ole tiedossa. Tartunnan saaneet ovat nuoria aikuisia ja heidän oireensa ovat alkaneet 17.–18. toukokuuta.

– Mestaruusjuhlinnalla vaikuttaa olevan osuutta ainakin osassa tartunnoista, Rauman kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Irene Reinvall kertoo.

Yksi tartunnoista on todettu Rauman Lukon liigaringissä olevalla pelaajalla, ja altistuneita on alustavan tiedon mukaan noin 80.

Yhteen tartuntaan liittyy 14 henkilön altistuminen Hyvinvoinnin Walimolla. Kaikkia Hyvinvoinnin Walimolla 18.5. kello 16.30–18.00 asioineita henkilöitä pyydetään tarkkailemaan oireita ja hakeutumaan koronatestiin matalalla kynnyksellä.

Yhteen tartuntaan liittyy mahdollisia altistumisia Kuntomax-kuntosalilla. Kaikkia Kuntomaxissa 16.5. kello 14.00–15.30 ja 17.5. klo 17.00–18.30 asioineita pyydetään tarkkailemaan oireitaan ja hakeutumaan koronatestiin matalalla kynnyksellä.

Kaikkiin tartunnan jäljityksessä ilmi tulleisiin altistuneisiin ollaan yhteydessä tämän päivän aikana.

Koska tartuntojen lähteet eivät ole tiedossa, kehotetaan kaikkia viime viikon juhliin osallistuneita tarkkailemaan omaa vointiaan ja hakeutumaan koronatestiin vähäistenkin oireiden ilmaannuttua.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1–14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.