Lasten ja nuorten harrastustoiminta Naantalissa vapautuu – ei koske kilpaurheilua

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin eilen tiistaina tekemän linjauksen mukaan lasten ja nuorten harrastustoimintaa vapautetaan. Vuonna 2001 ja sen jälkeen syntyneiden lasten ja nuorten harrastaminen sisätiloissa myös lähikontaktilajeissa on sallittu tästä päivästä lähtien.

Vapauttaminen ei koske lasten ja nuorten kilpailu- ja ottelutoimintaa. Jos epidemiatilanne pysyy rauhallisena, voidaan nekin aloittaa mahdollisesti ensi viikolla, 25. toukokuuta. Aikuisten harrastustoimintaan ei tullut kevennyksiä, vaan se on edelleen mahdollista vain ulkona ilman lähikontakteja omassa vakiintuneessa harrastusryhmässä.

Yleisötilaisuuksien henkilömäärärajoitus Varsinais-Suomessa on aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti 10 henkilöä. Rajoitus on voimassa 31. toukokuuta asti. Rajoitus koskee sisätiloja ja alueellisesti rajattuja ulkotiloja.

Varsinais-Suomen koronatilanteen paraneminen on hidasta ja maakunta on edelleen leviämisvaiheessa. Ilmaantuvuusluku sataatuhatta ihmistä kohden kahden viikon seurantajaksolla on nyt 94,9. Edellisellä seurantajaksolla ilmaantuvuusluku oli 94,4.

Positiivisten testien osuus kaikista testatuista on nyt 3,0 prosenttia. Viime viikolla positiivisten osuus oli 3,2 prosenttia.