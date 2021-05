Maahanmuuttajien keskuudessa leviää huhu koronarokotuksen yhteydestä lapsettomuuteen – Turku tehostaa monikielistä viestintäänsä

Turku kannustaa maahanmuuttajia ottamaan koronarokotuksen monikielisten infovideoiden avulla. Kaupungin mukaan tarve monikielisen lisäinfon tekemiseen nousi eri toimijoiden lisäksi maahanmuuttajayhteisöiltä itseltään, jotka huolestuivat, kun heidän keskuudessaan ja omankielisissä somekanavissa leviää erilaisia rokotteisiin liittyviä pelkoja ja huhuja. Pelot liittyvät muun muassa rokotteen turvallisuuteen ja tehoon sekä siihen, että rokotus aiheuttaisi lapsettomuutta.

Videoiden kieliksi valittiin venäjä, turkki, kurdi, farsi, arabia, somali ja englanti.

– Halusimme palvella monikielisiä asukkaita paremmin sekä lieventää pelkoja ja tukea maahanmuuttajien kanssa työskenteleviä informaation levittämisessä. Videot ovat hyvä tapa saada tietoa välitettyä laajalle kohderyhmälle, kertoo Turun kaupungin viestintäjohtaja Saara Malila tiedotteessa.

Videoilla esiintyy maahanmuuttajataustaisia turkulaisia. Videoilla puhuttu keskustelu on käsikirjoitettu ennakkoon. Keskustelun kulku on kuvitteellinen, mutta se sisältää eri yhteisöissä kiertäviä todellisia huhuja koronarokotuksen herättämistä epäluuloista. Asiasisällön ja tieteelliset faktat on tarkistanut Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi.

Videoiden suunnittelussa on ollut mukana useita tahoja Turun kaupungilta ja maahanmuuttajayhteisöistä. Yhteisöt myös auttavat tiedon välittämisessä. Turun Infotori jakaa videoita monikielisiin neuvontapisteisiin ympäri Suomea.

Videot ovat nähtävillä Turun kaupungin YouTube-kanavan lisäksi muissa sosiaalisen median kanavissa.