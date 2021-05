Turun koronainfo: Ilmaantuvuusluku edelleen varsin korkea, vastuullinen käytös hyvä muistaa esimerkiksi jokirannassa

Turussa todettiin viime viikolla eli viikolla 19 70 koronavirustartuntaa.

– Määrä on vähäisempi kuin viikolla 18, eli selkeästi silloin nähtiin vappujuhlimisen jälkeen pieni piikki epidemiassa, mikä on nyt rauhoittunut, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi kertoo Turun kaupungin viikottaisessa koronainfossa.

Turun ilmaantuvuusluku on edelleen varsin korkea, 93.

– Luku pitäisi saada tasolle 50, että päästäisiin leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen.

Tartunnanjäljitysprosentti Turussa on noin 85 prosenttia. Tartunnanlähteitä ovat edelleen lähipiiri, työpaikat, sama talous sekä ulkomaat.

Turun kaupunki toivoo kaikilta kaupunkilaisilta vastuullista käytöstä vapaa-ajalla. Vaikka rajoituksia on kevennetty, on edelleen tärkeä noudattaa koronavarotoimia, jotta hyvä suuntaus epidemiatilanteessa jatkuisi. Rajoitustoimet on aiheellista muistaa myös vapaamuotoisissa tapaamisissa, esimerkiksi Turun jokirannassa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Kokkolan epidemia on hyvä esimerkki siitä, kuinka nopeasti perustasolta voidaan siirtyä leviämisvaiheeseen. Varotoimia tarvitaan ja jokaisen, niin nuoren kuin aikuisenkin, on syytä noudattaa niitä niin pitkään, kunnes koko Suomen väestö on saatu kattavasti rokotettua. Vain hyvällä rokotuskattavuudella voimme vaikuttaa koronapandemiaan, Peltoniemi muistuttaa.

Kaupungin toimipisteissä tartuntoja todettiin Vähä-Heikkilän koulun Uittamon yksikössä yksi sekä Niittykodissa neljä.

Turussa jaetaan rokotusaikoja tällä hetkellä 40–49-vuotiaille. Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 70 635 turkulaista. Yli 80-vuotiaiden rokotuskattavuus on 90,9 %, 70–79-vuotiaiden 92,8 % ja 60–69-vuotiaiden 84,1 %. Rokotukset ovat vielä käynnissä yli 50-vuotiaissa ja rokotuskattavuus on tällä hetkellä 55–59-vuotiailla 79,1 % ja 50–55-vuotiailla 43,1 %.

Otanrokotteen.turku.fi-sivun kautta yhteystietonsa on jättänyt hiukan yli 30 000 turkulaista. Yhteystietonsa jättäneiden kesken rokotusaikoja jaetaan nyt 40–49-vuotiaille.

– Toivomme, että jokainen rokotteen haluava jättäisi yhteystietonsa sivulle. Jaamme aikoja vain ilmoittautumissivun kautta, emme siis enää lähetä rokotusaikoja yleisesti kaikille, ylilääkäri Suvi Vainiomäki muistuttaa.

Leila-robotti lähettää rokotusaikoja otanrokotteen.turku.fi-sivulle yhteystietonsa jättäneiden kesken satunnaisjärjestyksessä ikäryhmä kerrallaan touko-elokuun aikana. Ilmoittautumisjärjestys ei ole rokotusjärjestys, vaan rokoteaikoja annetaan vanhimmasta ikäryhmästä alkaen kohti nuorempia. Oma ilmoittautuminen on helppo poistaa järjestelmästä, mikäli saakin rokotteen oman työterveyshuollon kautta.

Kaupungin mukaan rokotehävikki on Turussa pientä. Rokotehävikkiin voidaan vaikuttaa sillä, että henkilökunta laittaa rokotteita käyttökuntoon pitkin päivää, eikä koko päivän rokote-erää valmisteta aamulla valmiiksi. Käytössä on myös varalista, josta voidaan kutsua esimerkiksi kriittiseen sote-työntekijäryhmään kuuluvia sijaisia ja kesätyöntekijöitä rokotuksille nopealla aikataululla.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Jos messukeskuksessa kutsutaan henkilöä ja hän ei vastaa, niin se ei tarkoita, että henkilö ei olisi tulossa rokotukselle. Henkilöä pystytään monesti kutsumaan jo ennen varattua aikaa 15 minuutin aikaikkunan ansiosta, Peltoniemi kertoo kaupungin rokotuspisteen käytännöstä.

Turussa on otettu käyttöön maailmanlaajuinen Clean & Safe -toimintamalli ja tunnus, joka kertoo mukana olevien yritysten ja toimijoiden sitoutuneen huolellisesti ja voimakkaasti koronaa ehkäiseviin toimiin ja rajoituksiin. Turussa vihreä Clean & Safe -tunnus löytyy jo yli sadan yrityksen ja toimijan ovelta ja verkkosivuilta.

Kaupungin viimeinen koronainfo järjestetään ensi keskivikkona kello 8.30. Infoja jäjrestetään jatkossa, jos koronatilanne niin vaatii. Kaupungin säännöllinen koronaviestintä muilla keinoin jatkuu.