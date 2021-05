Utön yhteysalusreitille tulee lisävuoroja

Varsinais-Suomen ELY-keskus järjestää lisävuoroja Utön yhteysalusreitille Pärnäisten yhteysaluslaiturin valmistumiseen 16. kesäkuuta asti. Utön yhteysalusreitillä liikennöivä m/s Baldur on lähtenyt Pärnäisten ja Retaisten lauttarantojen rakentamisen vuoksi marraskuusta 2020 asti poikkeuksellisesti Nauvon vierasvenesatamasta poikkeusaikataulun mukaisesti.

Poikkeusaikataulu on käytössä, koska laiturivaihdos on pidentänyt matka-aikaa. Myös jatkoyhteyksien sovittamisessa on ollut ongelmia. Voimakkaan kysynnän sekä rakennusurakan viivästymisen vuoksi Varsinais-Suomen ELY-keskus tilaa nyt Utön reitille muutamia lisävuoroja 22.5.–15.6. väliselle ajalle, kesäaikatauluun siirtymiseen asti. Lisävuoroja tilataan tiistaille ja lauantaille meno-paluu-vuoroihin 22. toukokuuta lähtien poikkeusaikataulun voimassaolon ajaksi.

Vuoroilla pyritään varmistamaan Utön reitin asukkaiden kulkumahdollisuudet mantereen ja saarten välillä. Pärnäisten yhteysaluslaiturin käyttöönoton myötä reitillä palataan normaaliin kesäaikatauluun. Lisätietoja aikataulusta on saatavilla palveluntuottajan verkkosivuilta.