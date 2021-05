Lounasta jokinäkymillä Telakkarannassa

Ravintola Crane 22 avautui Aurajokirantaan viime marraskuussa.

– Ravintola ei ole vielä missään vaiheessa päässyt toimimaan normaaleilla aukioloajoilla ja täydellä kapasiteetilla. Odotamme innolla ensimmäistä kesäämme, kertoo ravintolapäällikkö Sonja Ivanoff.

Ravintola on pyörinyt toistaiseksi pienellä henkilökunnalla, mutta uudet tuulet puhaltavat kesän lähestyessä. Ravintolassa aloittanut uusi keittiömestari Alenxander Emelianov tuo mukanaan uutta myös ruokalistaan. Mitä uusia annoksia listaan tulee, sitä Emelianov ei vielä paljasta.

– Minulla on tapana sanoa, että ruoanlaitoissa ei ole sääntöjä. Tärkeintä on tehdä hyvää ruokaa ja ruokkia toistemme luovuutta keittiössä. Pyrin saamaan ravintolaan hyvän meiningin, mikä näkyy myös asiakkaille. Kun töissä on kivaa, ruokakin maistuu paremmalle, Emelianov sanoo.

Alenxander Emelianov on työskennellyt pitkään ravintola-alalla. Hän on muun muassa työskennellyt Matti Jämsenin kanssa, laittanut tasokasta ruokaa tunturin huipulla ja kokannut sotalaivalla.

– Urani alkuvaiheessa seikkailin Turun jokirannan ravintolamaailmassa ja nyt on hyvä palata tutun joen äärelle, Emelianov toteaa.

Ravintolan keskiössä on argentiinalainen hiiligrilli. Menusta löytyy muun muassa puuhiiligrillattu black angus entrecôtea ja avotulella grillattua merilohta.

– Jokirannassa on jo useita skandinaavisia paikkoja ja halusimme tuoda tarjontaa jotakin erilaista. Hiiligrillin tuoksu on valloittava, Sonja Ivanoff sanoo.

Huhtikuusta lähtien ravintolasta on saanut myös lounasta keskiviikosta perjantaihin. Lounasmenussa on valittavana alku- ja pääruoka sekä jälkiruoka. Lounasmenu pysyy samana viikon ajan.

Vierailupäivänä alkuruokavaihtoehtoina oli falafelsalaatti sekä vichyssoise eli peruna-purjokeitto. Alkuruoka on mahdollista saada myös pääruokana.

Pääruokina oli paahdettua kampelaa, hernepyreetä, grillattua fenkolia ja kastike ruskistetusta voista. Toisena vaihtoehtona oli grillattua maissikanan rintaa, yrttipolentaa, pikkelöityä maissia, säilöttyä sitruunaa ja grillatulla sitruunalla maustettua punaviinikastiketta.

Jälkiruokana oli tilattavissa kardemummamousea tai Cranen jäätelöä.

Ruokaa odotellessa pöytään tuotiin maukasta leipää ja annoksien valmistumista voi seurata ravintolan avokeittiöstä.

Maisteltavaksi valikoitui paahdettu kampela, joka osoittautui oivaksi valinnaksi. Annos oli todella kaunis ja kampela oli herkullista. Hernepyree ja fenkoli sopivat kalan kanssa loistavasti ja kastike kruunasi annoksen.

Lounasseuralaiseni söi falafelsalaatin pääruoan kokoisena ja kehui salaattia raikkaaksi.

Lounas tyylikkäässä ympäristössä ja lautastarjoilu pöytiin luo lounashetkestä mukavan kiireettömän ja tuo luksusta työpäivän keskelle.

Lennart Holmberg Paahdettua kampelaa, hernepyreetä, grillattua fenkolia ja kastike ruskistetusta voista.

Crane 22 -ravintola sijaitsee historiallisessa miljöössä Telakkarannassa. Rakennus on toteutettu osittain Wärtsilän entiseen pumppaamorakennukseen suojellun satamanosturin alle. Nosturi näkyy upeasti ravintolan lasikatosta. Terassin ja isojen ikkunoiden myötä jokinäkymä on vahvasti läsnä.

Ravintolan sisätiloissa on 60 asiakaspaikkaa ja katetuilla terasseilla 50 paikkaa. Kiinteiden terassien lisäksi kesäaikaan ravintolaa ympäröiville asfalttialueille tulee 150 asiakaspaikkaa lisää.

Lounasaikaan ravintolassa on reilusti väkeä ja Ivanoff kertoo ala carte -menun houkuttelevan ihmisiä ravintolaan myöhemmin iltapäivällä.

– Mukavasti käy väkeä, mutta monelle olemme vielä tuntematon paikka. Puolet asiakkaista on ensikertalaisia. Toivottavasti voimme pian olla joka päivä auki ja näin myös lounasta tarjotaan kaikkina arkipäivinä, Sonja Ivanoff sanoo.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.