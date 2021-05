Jätevesitutkimus paljastaa: Koronapandemia vähensi bilehuumeiden käyttöä, mutta amfetamiinin käyttö jatkaa kasvuaan

Jätevesitutkimukset osoittavat, että amfetamiinin käyttö on Suomessa edelleen lisääntynyt.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen organisoima tutkimus osoittaa, että amfetamiinia käytetään laajasti koko maassa, ja käyttö on jatkanut kasvuaan etenkin pääkaupunkiseudulla.

Helsingin ja lähiseutujen alueella todettiin maaliskuussa mittaushistorian korkeimmat amfetamiinin käyttömäärät. Huumetta käytettiin viime vuoden keväällä Suomessa edelleen enemmän kuin useissa muissa Euroopan maissa.

Turussa amfetamiinin käytössä ei näkynyt selkeää nousevaa trendiä, toisin kuin esimerkiksi Lappeenrannassa, Kotkassa ja Porissa.

Amfetamiinin käytön voimakas kasvu heijastelee myös yhteiskunnallisissa lieveilmiöissä. Huumerattijuopumusten määrä seuraa jätevesiseurannassa havaittuja huumeiden käyttömääriä Suomessa.

Turussa huumeiden käytön määrissä näkyy tasaista nousua viime vuosina. Kokaiinin määrä jätevesissä on hieman vähentynyt viime vuosina.

Koronapandemia näkyy myös bilehuumeiden käytön vähentymisenä.

– Kokaiinin käyttö on tasaantunut ja ekstaasin käyttö jopa vähentynyt koronarajoitusten aikana useissa tutkimuskaupungeissa. Tähän ovat mahdollisesti vaikuttaneet paitsi huumeiden saatavuus, myös kokoontumisrajoitukset sekä iltaelämää koskevat rajoitukset, kehittämispäällikkö Aino Kankaanpää sanoo THL:n tiedotteessa.

Useissa kaupungeissa havaittiin lievää kokaiinin käyttömäärän laskua vuoden takaisista huippulukemista.

Vuodesta 2012 sen käyttö on kuitenkin moninkertaistunut erityisesti eteläisessä Suomessa.

Ekstaasia käytetään joka puolella Suomea, mutta myös sen käyttö on vähentynyt.

Metamfetamiinia käytetään tällä hetkellä Suomessa hyvin vähän, ja sen käyttö on laskenut selvästi vuosista 2016 ja 2017. Yleisintä Suomessa käytettävää niin sanottua uutta huumetta, alfa-PVP:tä, todetaan jätevesitutkimuksissa säännöllisesti vain pääkaupunkiseudulla ja sen läheisyydessä.

Vuosia jatkunut seuranta osoittaa, että huumetilanteen kehittymisessä on Suomessa selkeitä alueellisia eroja. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun ja lähialueiden erilaisten huumeiden yhteenlaskettu käyttö on moninkertaistunut seurannan alusta. Samalla esimerkiksi Turun seudulla käyttömäärien kasvu on ollut vähäisempää.

Jätevesitutkimuksia on tehty vuodesta 2012. Amfetamiinin, kokaiinin, ekstaasin ja metamfetamiinin yhteenlasketut käyttömäärät ovat noin kolminkertaistuneet tutkimuksen alkuvuosista. Suomessa huumausainemääriä raportoitiin kaikkiaan 27 kaupungin jätevesistä. THL vastaa Suomen osuuden raportoinnista Euroopan huumausaineiden seurantakeskuksen (EMCDDA) kansainvälisessä vertailussa.