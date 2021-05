Rauman seudun organisaatiot lahjoittavat Turun yliopistolle automaatiotekniikan professuurin

Rauman seudun organisaatiot lahjoittavat Turun yliopistolle 600 000 euron arvoisen automaatiotekniikan professuurin. Professuuri on suunnattu kone- ja materiaalitekniikkaan, joissa yliopisto aloitti syksyllä 2020 uudet diplomi-insinöörikoulutukset.

Lahjoitusprofessuuri on jo kymmenes yliopiston uusiin tekniikan koulutuksiin lahjoitettu professuuri.

Rauman kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen uskoo Rauman monipuolisen ja kehittyvävän teollisuuden sekä kansainvälinen toimintaympäristön antavan loistavan vuorovaikutusalustan Turun yliopiston DI-koulutuksen ja tulevan professuurin yhteistyölle.

– Yrityksien kehitystoiminta ja yliopiston tutkimustyö innovaatioineen voidaan tiiviillä yhteistyöllä toteuttaa molempia osapuolia palvellen paremmin. Raumalaiset yritykset omaavat taidon kehittyä ja kehittää. Myös teekkariopiskelijoiden kanssa tehtävä yhteistyö tuo mukanaan varmasti kaivattua työ- ja harjoitteluyhteistyötä lisää. Siten on luontevaa, että Rauman kaupunki on myös mukana tukemassa elinkeinoelämän ja yliopiston DI-koulutuksen yhteistyötä, Luukkonen sanoo Turun yliopiston tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Professuurin lahjoittavat yhdessä Rauman kaupunki, Alfa Laval Aalborg Oy, BMH Technology Oy, Deltamarin Oy, Forchem Oyj, Kongsberg Maritime Finland OY, LähiTapiola Länsi-Suomi, Motoseal Components Oy, Oras Oy, Pintos Oy, Rauma Marine Constructions Oy, Raumaster Oy, Steerprop Oy ja Teollisuuden Voima Oyj. Lahjoituksen keräämisestä ovat vastanneet Rauman kauppakamari ja Rauman kaupunki.

– Alueemme yritykset kaipaavat kipeästi automaatioalan huippuosaajia, joiden saatavuus on teollisuudellemme kriittinen menestystekijä ja sitä kautta myös alueemme elinvoimatekijä. Nyt kun osaajien koulutus on taattu, meidän täytyy vielä pitää huoli, että alueemme muutkin vetovoimatekijät ovat kunnossa, jotta saamme heidät myös rekrytoitua maakuntaamme, muistuttaa Lähi-Tapiola Länsi-Suomen toimitusjohtaja Pasi Aakula.

Raumalainen mäntyöljytislaamo Forchem pitää koulutetun työvoiman tarjonnan vahvistamista elintärkeänä asiana yritykselleen.

– Toivomme tämän professuurin lisäävän tietoisuutta prosessi-ja automaatioalan mahdollisuuksista Raumalla, sekä tuovan positiivista näkyvyyttä paikallisille yrityksille, toteaa Forchemin toimitusjohtaja Risto Näsi.

Lämpö-, erotus- ja virtaustekniikkaan erikoistuneen Alfa Lavalin toimitusjohtaja Harri Lotila odottaa professuurin lisäävän alueen vetovoimaa teollisuuden asiantuntijatehtävien tarjoajana ja parantavan monialaista korkeakouluyhteistyötämme entisestään

– Olemme pitkään ja määrätietoisesti panostaneet koulutusyhteistyöhön ammattitaitoisen työvoiman takaamiseksi. Automaatioalan osaajista on Rauman seudulla ollut niukkuutta ja automaation merkittävyyden kasvaessa meidän on varmistettava taitavien osaajien löytyminen jatkossakin, Lotila sanoo.

Turun yliopiston rehtori Jukka Kola ja vararehtori Mika Hannula kiittävät kaikkia lahjoitukseen osallistuneita.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Alueen elinkeinoelämä on alusta alkaen ollut aktiivisesti mukana uusien tekniikan koulutusten rakentamisessa ja yhdessä kerätty lahjoitus on hieno osoitus sitoutumisesta yhteistyöhön pitkällä aikavälillä, Kola iloitsee.

– Turun yliopiston laajentuminen tekniikan alalle on strateginen päätös, joka vahvistaa Turun yliopiston lisäksi merkittävällä tavalla Lounais-Suomen vetovoimaa ja alueen yritysten kilpailukykyä. Diplomi-insinöörien tutkinto-ohjelmamme on suunniteltu yhdessä yritysten kanssa. Automaatiotekniikka on olennainen osaa monen diplomi-insinöörin osaamisprofiilia, ja sitä tarvitsevat lähes kaikki tuotannolliset yritykset. Rauman kaupungin ja alueen yritysten lahjoitus on hyvin harkittu ja olemme siitä erittäin kiitollisia, yliopiston tekniikan laajennuksesta vastannut Hannula jatkaa.