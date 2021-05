Leipähuoneen umpisolmu aukesi - museovirasto suostuvainen Liedon keskiaikaisen kirkon laajentamiseen eri kohdasta

Marttiina Sairanen

Liedon kirkon peruskorjaus on parhaillaan käynnissä. Kiistaa on aiheuttanut leipähuoneeksi kutsuttu laajennusosa, joka seurakunta haluaisi kirkon yhteyteen tilankäytön monipuolistamiseksi. Suunnitelmista laaditaan nyt uutta versiota, jossa laajennuksen paikkaa on muutettu. Arkistokuva.