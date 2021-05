Raision Friisilän koulussa koronatartunta

Raision keskustassa sijaitsevassa Friisilän alakoulussa on todettu koronavirustartunta.

Koulun tiloissa on keskiviikkona oleillut henkilö, joka on saattanut altistaa 38 henkilöä virukselle. Altistuneet on asetettu karanteeniin.

Terveydenhuollon viranomaiset ovat yhteydessä altistuneisiin. Vanhempia ja oppilaitoksen henkilökuntaa on tiedotettu asiasta erikseen.

Raision terveydenhuollosta muistutetaan, että edelleen on suositeltavaa noudattaa hygieniaohjeistuksia ja oireisena pitää ehdottomasti jäädä kotiin ja hakeutua viipymättä koronavirustestiin.

Raisiossa todettiin viime viikon aikana kaikkiaan 34 koronavirustartuntaa. Taudin kahden viikon ilmaantuvuus on kaupungissa tällä hetkellä 208 tapausta 100 000 asukasta kohden.