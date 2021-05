Salon koronarokotukset laajenevat perusterveisiin 45-49-vuotiaisiin

Koronarokotukset laajenevat Salossa perusterveisiin 45-49-vuotiaisiin. Kaikkien muiden jo aikaisemmin ilmoitettujen rokotusryhmien eli 50 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien sekä riskiryhmiin kuuluvien yli 16-vuotiaiden rokotukset ovat edelleen käynnissä.

Alkaneella viikolla Salossa annetaan noin 1730 rokotusannosta, joista noin 900 käytetään tällä viikolla käynnistyviin tehosterokotuksiin. Ensi viikolla Saloon saatavien rokotteiden määrän ennakoidaan olevan noin 3000.

Salon kaupunki muistuttaa, että ensimmäisellä rokotuskerralla annetaan aika toista rokotuskertaa varten ja suositeltu annosväli on 12 viikkoa. Tehosterokotusaikaa ei ole mahdollista aikaistaa. Jos tehosterokotusaika ei sovi, niin lähempänä ajankohtaa tulee ottaa puhelimitse yhteys koronarokotusajanvaraukseen ja siirtää rokotusaikaa myöhäisemmäksi.

Rokotusaikoja voi varata sekä sähköisesti että puhelimitse arkisin klo 8 – 14 numerosta 02 7723 605.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Riskiryhmiin kuuluvien 16-17-vuotiaiden ajanvaraus ainoastaan puhelimitse.

Ajanvarausnumero toimii takaisinsoittoperiaatteella eli yksi soitto ajanvarausnumeroon riittää. Rokotusaikoja ei myöskään voi varata terveyspalvelujen muista puhelinnumeroista tai toimipisteistä.

Lisätietoa rokotusryhmistä ja käytössä olevista rokotteista löytyy Salon kaupungin sekä THL:n verkkosivuilta. Oikeus riskiryhmärokotteeseen tarkastetaan ennen rokotusaikaa.

Salon rokotuskattavuus ensimmäisen rokoteannoksen osalta on 44,9 prosenttia. Varsinais-Suomen rokotekattavuus on 38,9 ja koko maassa 37,8 prosenttia. Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus Salossa on 3,0, Varsinais-Suomessa 5,7 ja koko maassa 5,1 prosenttia.

Salossa käytetään pääosin Pfizer-BioNTechin Comirnaty- tai Modernan rokotetta. 65 vuotta täyttäneiden rokotukset täydennetään loppuun ensisijaisesti samalla rokotevalmisteella millä ensimmäinen rokotus on annettu. Toukokuun alusta lähtien 65-69-vuotiaat ovat voineet valita ottavatko ensimmäisenä rokotteena Astra Zenecan rokotteen.