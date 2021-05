Siivouskampanja kannustaa laittamaan naapurustot kesäkuntoon

Varmoja kevään merkkejä ovat lintujen laulu ja jokirannan kukkivat kirsikkapuut, mutta myös ympäri luontoa pyörivät piknik-eväiden pakkaukset, lumen alta paljastuneet roskat ja koirien jätökset.

Turun Sanomat kertoi lauantaina, että korona-ajan roskaaminen aiheutti kaupungille viime vuonna ainakin parinsadantuhannen euron kulut.

Maanantaina käynnistyy Naapurustot kesäkuntoon -kampanja, joka kannustaa jokaista siistimään omaa lähiympäristöään pienin tai suurin teoin. Turun seudun naapurustoportaali Know Your Hoodsin, Bioskan ja Lounais-Suomen Jätehuollon järjestämä kampanja on käynnissä toukokuun loppuun asti.

Kampanjaan voi osallistua keräämällä roskia, haravoimalla tai laittamalla muuten naapurustoa kesäkuntoon missä päin Suomea tahansa.

– Osa siistii naapurustoja innolla, mutta monelle kynnys julkiseen roskien keräämiseen on korkealla. Naapurustot kesäkuntoon -kampanjan avulla koitamme aktivoida ihmisiä pitämään yhdessä huolta lähiympäristöstään ja muistuttaa roskien keräämisen olevan kaikkea muuta kuin noloa, Know Your Hoodsin vastaava Susanna Lahtinen kertoo tiedotteessa.

Kampanjan tavoitteena on tehdä roskaamisen ongelmaa näkyväksi, aktivoida asukkaita pitämään huolta omasta lähiympäristöstään sekä lisätä luonnon ja ihmisten hyvinvointia. Lisäksi halutaan murtaa myyttiä siitä, että on aina "jonkun muun" tehtävä huolehtia ympäristöstä.

– On tärkeää näyttää omalla toiminnallamme mallia jälkikasvulle ja muille, kuinka ympäristöstä pidetään huolta. Omasta lähiympäristöstä huolehtiminen on tärkeää myös yhteisöllisyyden kannalta, Lounais-Suomen jätehuollon ympäristöneuvoja Lotta Salminen sanoo tiedotteessa.

Juttua ja otsikkoa muokattu kello 12.04: Kampanja kannustaa talkoisiin missä päin Suomea tahansa, ei vain Turussa.