Rivitaloyhtiön öljysäiliössä vuoto Ugissa – jopa 4 500 litraa lämmitysöljyä karkasi

Rivitaloyhtiön öljysäiliössä Uudenkaupungin Papinpellontiellä havaittiin vuoto sunnuntaina. Pelastuslaitoksen tullessa paikalle kattilahuoneen lattialla oli noin 20 sentin öljykerros.

Päivystävän palomestarin Timo Lehmuskosken mukaan säiliö täytettiin viime viikolla, jolloin siihen laitettiin 4 500 litraa polttoöljyä. Vielä ei tiedetä, onko säiliö tyhjentynyt kokonaan.

Lehmuskosken mukaan imuauto kerää parhaillaan öljyä lattialta. Lehmuskoski arvioi, että torjuntatyö kestää iltaan.

Vuodon syytä ei toistaiseksi tiedetä.

Tekniset tilat, missä on kattilahuoneen lisäksi sauna ja varastoja, sijaitsevat rivitaloyhtiön päädyssä. Yhtiössä on 10 asuntoa, joiden asukkaat on evakuoitu varotoimena torjuntatöiden ajaksi.

Pelastuslaitos sai hälytyksen Papinpellontielle hieman puoli kolmen jälkeen iltapäivällä.

Uutista päivitetty kello 16.50