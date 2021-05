Kirkkopuiston terassi avautui Turussa

Kirkkopuiston ulkoterassi avautui kävijöille Turussa lauantaina puolen päivän aikaan. Ravintoloiden yhteisterassi oli avoinna ensimmäistä kertaa viime vuonna.

Järjestäjien mukaan ensimmäisen kahden tunnin aikana alueella vieraili liki 400 asiakasta.

– Kyllähän se ihmisten näkeminen ja kohtaaminen on seikka, joka tekee elämästä mielekästä. Haluamme tarjota ulkona tapaamiseen mahdollisimman hyvät ja turvalliset puitteet, ja luoda Kirkkopuiston terassista yhteisöllinen tilan, terassin tuottaja Samuli Pasanen kertoo tiedotteessa.

Terassilla on mukana kymmenen ravintolaa, joista osa palvelee koko kesäkauden ja osa lyhyemmän jakson. Ruoan ja juoman lisäksi alueella tarjotaan myös ohjelmaa, muun muassa jazzia ja kesädiscoja. Terassia tekee yhteistyötä myös tuomiokirkkoseurakunnan kanssa. Terassilla voi osallistua aamukahville papin kanssa joka torstai kesä- ja heinäkuussa.

Koronatilanne on huomioitu terassijärjestelyissä. Alue on suunniteltu väljäksi, jotta ihmisten on helppo pitää turvavälit yllä. Lisäksi terassilla on tarjolla käsidesiä ja käsienpesumahdollisuuksia. Terassi on rajattu keveällä aitaratkaisulla, jotta alueella samaan aikaan olevat asiakkaat voidaan laskea ja pitää määrä sallituissa rajoissa.

– Nyt on tärkeää muistaa kärsivällisyys, vaikka voimmekin kohdata taas ulkoilmassa. Pestään käsiä, liikutaan ulkona vain terveinä ja pidetään turvalliset välit. Näin voimme yhdessä tehdä osamme, että tilanne ei ainakaan muutu huonommaksi, Pasanen sanoo.

Aukioloaikojen suhteen yhteisterassia koskevat samat rajoitukset kuin sisätiloissa palvelevia ravintoloitakin. Tällä hetkellä anniskelua saa jatkaa iltaseitsemään asti.