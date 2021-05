Turkulainen asentaja kolmen metrin ketjulla kiinni Härpäkkeeseen

Funikulaarin sielunelämän ymmärtäviä, jotka osaavat myös huoltaa ja korjata sen viat löytyy Turun alueella satoja kansalaisia. Täysin turhaa on huutaa apua laitteen valmistajalta, se on vaan rahan tuhlausta!! Nyt sitä säätää euron kiilto silmissään paikalla pyörähtävät elosalamat. Ei hyvä!! Tapa jolla nyt toimitaan ei toimi koska em. härpäkettä säätävien yritysten huoltoautojen mainostekstit ovat harhaan johtavia.. Rehellisempää on kun huoltoautossa lukee "Rahastajat" Härpäke saadaan toimimaan kun annetaan vastuu asiansa osaavalle ammattilaiselle joka suostuu siihen, että asuu Funikulaarissa ja pitää laitteen kunnossa. Kunnossapitäjä tulee lukita tarvittaessa kolmen metrin ketjulla kiinni leipäpuuhunsa. Otetaan oppia entisen Kakolan mäen toimintatavoista🤣🤣

Johtajuus on hukassa😎

