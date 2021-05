Koronarajoitukset lievenevät Raumalla – harrastustoimintaa avataan

Rauman kaupunki päätti koronarajoitusten lievennyksistä. Helpotusta on luvassa esimerkiksi aikuisten ryhmäharrastustoimintaan.

Raumalla aikuisten ryhmäharrastustoimintaa voi järjestää sisätiloissa enintään 20 henkilön ryhmissä maanantaista 17. toukokuuta alkaen. Harrastustoiminnassa on noudatettava kahden metrin turvaetäisyyksiä sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön turvallisen harrastamisen kriteereitä.

Lisäksi Rauman kaupungin sisäliikuntatilat avataan seuroille ja ryhmille, mutta tilassa voi olla kerrallaan enintään 20 henkilöä, ja turvaetäisyyksistä tulee huolehtia myös pukuhuonetiloissa. Myös pukuhuoneiden tarpeetonta käyttämistä pitää edelleen välttää.

Myös kuntosalille pääsee pian. Kaupungin ylläpitämät kuntosalit avataan 17. toukokuuta, mutta tilassa saa olla kerrallaan enintään 20 henkilö ja turvaetäisyyksistä on huolehdittava.

Rauman kansalaisopiston aikuisten harrastustoiminta käynnistyy enintään 20 henkilön ryhmissä myös maanantaina 17.toukokuuta. Toiminnassa noudatetaan tarkasti turvaetäisyyksiä ja hygieniaohjeistuksia, ja musiikkiopisto palaa lähiopetukseen kaiken yksilöopetuksen osalta.

Kaupunki vuokraa jatkossa kulttuuri-, nuoriso- ja kirjastotiloja enintään 20 hengen ryhmille. Vuokrattavissa tiloissa tulee noudattaa kahden metrin turvaetäisyyksiä ja huolehtia koronaturvallisuudesta.

Rauman kaupunki tiedotti jo keskiviikkona, että sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää enintään 20 henkilön yleisötilaisuuksia, mikäli lähikontaktien välttäminen on tosiasiallisesti mahdollista. Määräys koskee kaikkia Rauman alueella oleskelevia ja toimivia ja on voimassa 25. toukokuuta asti.

Kaupunki muistuttaa samalla, että tartuntatautilain 58 c -pykälä on edelleen voimassa. Tilojen ylläpitäjien on huolehdittava, että asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen sekä turvaetäisyyksien pitämiseen. Laki edellyttää myös tilojen ja pintojen tehokasta puhdistamista.

Rauma noudattaa toiminnassaan aluehallintoviraston ja alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän suosituksia.