Funikulaarin viereiset portaat osittain pois käytöstä

Funikulaarin vieressä kulkevien portaiden yläosa on pois käytöstä. Turun liikennekeskus kertoo Twitterissä, että portaat on suljettu turvallisuussyistä, koska yläaseman lasi on rikki.

Kävelyportaat ovat normaalisti käytössä keskiosasta alaspäin.

Mahdollisesta korjausaikataulusta liikennekeskus ei kerro.