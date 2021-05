Ruuan kotiinkuljetussovelluksesta voi nyt tilata myös artisteja yksityiskeikalle

Ravintolaruuan kotiinkuljetuksesta tunnetun Woltin kautta voi nyt tilata myös esiintyviä artisteja. Ensimmäiset yksityistilaisuuksien livekonsertit järjestetiin viime viikonloppuna pääkaupunkiseudulla, jossa Olavi Uusivirran keikat myytiin loppuun. Tänään keskiviikkona Woltin sovellukseen sekä verkkosivuille avautuu lisää artisteja ja paikkakuntia, mukaan lukien Turku.

Woltin kanssa yhteistyössä konseptissa toimiva tapahtumajärjestäjä Live Nation muistuttaa, että keikoille voi tapahtumapaikkakunnan kokoontumisrajoituksista riippuen osallistua maksimissään 6–10 henkilöä. Keikat järjestetään ulkona turvavälit huomioiden, ja niitä koskevat ajankohtaiset paikallisen aluehallintaviraston kokoontumisrajoitukset ja -ohjeistukset.

Live Nation Delivers-konsepti syntyi Olavi Uusivirran ideasta.

– Kun kiertueemme peruuntui viime vuoden maaliskuussa, aloin saada enenevässä määrin kyselyjä pienimuotoisille yksityiskeikoille — synttäreille, rippijuhliin, polttareihin, illanistujaisiin. Näitä oli toki tullut aiemminkin, mutta nyt kun keikat kaikkialla loppuivat veitsellä leikaten, tuntui että tarve eläville kohtaamisille musiikin parissa kasvoi kuukausi kuukaudelta voimakkaammaksi, Olavi Uusivirta kertoo tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Live Nation Finlandin toimitusjohtaja Tomi Saarinen iloitsee yhteistyöstä ja uudenlaisen kohtaamisen järjestämisestä uudenlaisella välineellä.

– Tilaisuus nähdä oma suosikkiartisti paikan päällä sekä nauttia livemusiikin voimasta on asia, jota meistä monet ovat kaivanneet. Tämä on hieno mahdollisuus musiikin ystäville saada osa elämänsä nautintoa takaisin ja artisteille mahdollisuus tehdä sitä mitä he rakastavat, kuvailee Saarinen.

Tilauksen jälkeen asiakkaaseen ollaan yhteydessä puhelimitse. Hänen kanssaan käydään läpi tapahtumaan liittyvät järjestelyt ja turvatoimet.

Keikkojen hinnat alkavat 290 eurosta.