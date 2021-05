Turun AMK:n koordinoima koulutus opastaa asiakaspalvelussa työskenteleviä nuorten oikeanlaiseen kohtaamiseen

Asiakkaan oikeanlainen kohtaaminen asiakaspalvelussa on tärkeää. Erityisesti nuoren kohdalla onnistunut kohtaaminen voi olla kokemus, jonka nuori muistaa ja joka rakentaa kokemuksen autetuksi tulemisesta.

Turun ammattikorkeakoulun ja vapaaehtoisjärjestö Tukenasi ry:n nuorten raati kehittivät kohtaamiskoulutuksen nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Koulutuksen tarkoituksena on parantaa asiakaspalvelutyötä ja pysäyttää ammattilainen pohtimaan omia kohtaamisen taitojaan.

Kohtaamiskoulutuksia on pidetty muun muassa Turun kaupungin ja TE-palveluiden asiakaspalvelussa työskenteleville.

Tavoitteena on ollut kehittää nuorten äänen ja kokemuksen kuulumista sekä antaa eväitä nuorten kohtaamiseen yksilöllisesti ja laadukkaasti. Sen lisäksi, että nuoret ovat suunnitelleet koulutukset itse, he pitävät ne itse.

− Järjestämissämme yhteiskehittämispa joissa kävi ilmi, että nuorten kokemukset kohtaamisista asiakaspalvelutilanteissa olivat varsin vaihtelevia. Ennakkoasenteet, kiireen tuntu ja tietokoneeseen keskittyminen nuoren sijaan olivat yleisiä kokemuksia, kertoo Turun AMK:n hanketyöntekijä, lehtori Hanna Kirjavainen tiedotteessa.

Kohtaamiskoulutuksen suunnitteleminen ja sitä kautta nuorten osallistaminen on osa Turun AMK:n koordinoimaa laajaa ja kansainvälistä CoSIE – Co-creation of Service Innovation in Europe -hanketta.

EU:n Horizon2020-rahoitteisessa hankkeessa on pyritty saamaan kokemusasiantuntijat eli tavalliset ihmiset mukaan julkisten palvelujen kehittämiseen. Hankkeen eri osallistujamailla on ollut oma näkökulmansa julkisen sektorin kehittämistyöhön. Kohtaamiskoulutus on osa nuorten osallisuuteen keskittynyttä Suomen-pilottia.

Esimerkiksi CoSIEn Unkarin-pilotissa on keskitytty maaseutujen köyhien kylien asukkaiden omavaraisuuden kehittämiseen ja Italiassa on puolestaan keksitty uusia ideoita lasten ylipainon vähentämiseen. Joka pilotissa asiaa on lähestytty osallistamalla itse kohderyhmä tai palvelun käyttäjät mukaan kehittelyyn.

– Kansalaiset halutaan nykyistä voimakkaammin palvelujen uudistamistyöhön, sillä kokemus ja osaaminen piilee juuri heissä, jotka palveluita käyttävät. Yhteiskehittäminen tarjoaa käytännössä toimiviksi osoittautuneita menetelmiä ja työkaluja palvelujen uudistamiseen ja asiakkaiden kohtaamiseen, kertoo CoSIE-hankkeen projektikoordinaattori ja Turun AMK:n yliopettaja Heli Aramo-Immonen.

Nyt päättymässä olevassa, kolmivuotisessa CoSIE-hankkeessa on ollut mukana 24 tutkimuslaitosta ja toimijaa kymmenestä Euroopan maasta.

Hankkeen kokonaisrahoitus on ollut lähes viisi miljoonaa euroa.