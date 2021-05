Turun koronainfo: Tartunnat jälleen nousussa, Varissuon pikatestiseulonnoissa positiivisia tuloksia

Turun kaupunki järjesti jälleen viikottaisen infotilaisuuden koronatilanteesta. Tilaisuudessa Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi totesi, että koronatartunnat ovat kääntyneet Turussa jälleen nousuun. Myös testipositiivisten määrä on noussut edellisviikoista selvästi.

Turussa todettiin viime viikolla 111 koronavirustartuntaa. Ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä noin 88 sataatuhatta ihmistä kohden kahden viikon ajalta. Tartunnanjäljitysprosentti on noin 76 prosenttia.

– Olemme epidemiatilanteessa nyt veitsenterällä ja tartuntaluvuissa on jälleen tapahtunut käänne huonompaan. Tartunnoissa näkyvät nyt vapun ja jokirannan illanviettojen tulos. Toivon, että jokainen muistaa edelleen tilanteen vakavuuden ja huolehtii osaltaan riittävistä koronavarotoimista, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi sanoo.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Epidemia on Turussa edelleen leviämisvaiheessa ja tartuntaluvut tulisi saada alhaisemmaksi, jotta rajoitusten keventämistä voidaan jatkaa.

– Kesän aikana on varmasti vielä rajoituksia. Vielä on aivan liian aikaista arvioida, koska kaikista rajoituksista päästään eroon. On vaikea sanoa mihin tilanne kehittyy jos toukokuun aikana tartuntoja ei saada selkeään laskuun. Esimerkiksi Satakunnassa ollaan jo perustasolla. Vasta nuorempien ikäluokkien rokottaminen vaikuttaa epidemiaan, Peltoniemi sanoo tilaisuudessa.

Varissuon oireettomien pikatestiseulonnoissa on todettu tartuntoja. Viime torstaina testettavana kävi Varissuolla 157 ihmistä. Näytteistä todettiin viisi tartuntaa. Eilen tiistaina testattavana kävi 178 ihmistä, joista muutaman näyte oli positiivinen. Pika-antigeenitestien positiiviset näytteet varmistetaan vielä PCR-testillä.

Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut noin 65 000 16 vuotta täyttäneistä turkulaisista. Rokotukset ovat parhaillaan käynnissä yli 50-vuotiaiden osalta ja rokotuskattavuus on tällä hetkellä 50–55-vuotiailla 58,5 prosenttia.

otanrokotteen.turku.fi-sivu avautui viime viikon torstaina. Kuntalaisen tulee jättää yhteystietonsa sivulle ja hänelle lähetetään rokotusaika tekstiviestillä. Palvelu on tarkoitettu kaikille yli 18-vuotiaille turkulaisille. Yhteystietonsa on jättänyt jo lähes 25 000 turkulaista. Tällä hetkellä rokotusaikoja lähetetään tekstiviestillä 50 vuotta täyttäneille.

– Ilmoittautumissivu toimii erittäin hyvin ja olemme iloisia hyvin käynnistyneestä palvelusta. Toivomme ilmoittautumisia nyt kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä turkulaisilta. Sivun kautta varataan aina ensimmäinen rokotusaika, toinen rokotusaika annetaan rokotuskäynnin yhteydessä, ylilääkäri Suvi Vainiomäki muistuttaa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Leila-robotti lähettää otanrokotteen.turku.fi-sivulle yhteystietonsa jättäneiden kesken satunnaisjärjestyksessä ikäryhmä kerrallaan touko-elokuun aikana. Ilmoittautumisjärjestys ei ole rokotusjärjestys, vaan rokoteaikoja annetaan vanhimmasta ikäryhmästä alkaen kohti nuorempia. Ilmoittautuminen on helppo poistaa järjestelmästä, mikäli saakin rokotteen oman työterveyshuollon kautta.

Sivusto palvelee kolmella kielellä osoitteissa otanrokotteen.turku.fi, jagtarvaccinet.turku.fi, myvaccine.turku.fi

Messukeskuksessa rokotetaan myös helatorstaina ja sunnuntaina 16.5.

Kotihoidon asiakkaat saavat 2. rokotteensa kotihoidon kautta.