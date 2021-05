Koronan ilmaantuvuusluku Varsinais-Suomessa kymmenkertainen verrattuna viime kevääseen – päättäjäisiä ei juhlita isolla porukalla

Koronatilanne Varsinais-Suomessa on vaikeutunut, toteaa alueellinen koronakoordinaatioryhmä.

Taudin kahden viikon ilmaantuvuusluku on nyt 94,4. Vielä viikko sitten luku oli 77,5.

Heikentynyt tilanne on usean tekijän summa. Tartuntojen määrä on kasvanut perheissä ja lähipiireissä, teollisuuden työpaikkojen tartunnat ovat lisääntyneet ja vappu- ja muu juhlinta nuorten ja työikäisten keskuudessa on lisännyt tartuntoja.

Vaikka rokotukset etenevät hyvin, riittävä rokotuskattavuus saavutetaan vasta syksyllä. Asiantuntijaryhmän mukaan kesällä matkustaminen ulkomaille, joukkokokoontumiset ilman turvavälijärjestelyitä ja ravintolarajoituksien vapauttaminen eivät vielä ole realistisia eivätkä riskivapaita toimia.

Mahdollisten kesätapahtumien järjestäminen riippuu täysin siitä, ollaanko silloin epidemiassa leviämis- tai kiihtymisvaiheessa vai perustasolla.

– Varsinais-Suomen epidemiologinen tilanne on sellainen, että perustason saavuttaminen kesän aikana on hyvin haastavaa, kun tällä hetkellä ollaan edelleen leviämisvaiheessa. Paremmat mahdollisuudet on saavuttaa kiihtymisvaihe, mutta tämäkin edellyttää tartuntojen laskevan merkittävästi, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo tiedotteessa.

Mikäli kesällä ollaan edelleen leviämisvaiheessa, yli kymmenen henkilön yleisötilaisuuksia ei asiantuntijoiden mukaan voida järjestää. Jos kesän aikana päästäisiin kiihtymisvaiheeseen, yli 50 henkilön tapahtumia voitaisiin järjestää turvavälein ja hygieniatoimin.

– Tilanne on toki kohentunut viimeisten kahden kuukauden aikana huomattavasti, mutta ilmaantuvuus on edelleen melkein sata. Tähän aikaan vuosi sitten se oli vain 10. Olemme siis kymmenenkertaisesti pahemmassa tilanteessa ilmaantuvuuden suhteen nyt kuin vuosi sitten, Tyksin infektiotorjunnan erikoislääkäri Harri Marttila sanoo tiedotteessa.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmää huolestuttaa erityisesti Salon tilanne.

– Salossa on asukaslukuun nähden eniten tapauksia suurimmista Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kunnista. Salossa on muuta maakuntaa korkeammat tartuntaluvut päivähoidossa, kouluissa, perheissä sekä joukkokokoontumisissa, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo.

Salon ilmaantuvuusluku on lähes 300.

Ohjausryhmä suosittelee, että päättäjäisjuhlat järjestään noudattaen voimassa olevia suosituksia ja kokoontumisrajoituksia. Kotona pidettävissä juhlissakin on huomioitava kymmenen henkilön enimmäismäärä.

Oppilaitoksissa päättäjäiset voidaan järjestää ilman yleisöä oppilaiden ja henkilökunnan kesken, turvaväleistä ja maskien käytöstä huolehtien. Mahdollisen laulamisen suositellaan tapahtuvan ulkotiloissa.

Ylioppilas- ja rippijuhlat sekä muut yksityiset juhlat voidaan järjestää niin, että on enintään kymmenen henkilöä paikalla samaan aikaan. Juhlia voidaan järjestää porrastetusti niin, että pieni osa vieraista on paikalla vuorotellen.

Vielä ei voida huokaista helpotuksesta, vaan exit-suunnitelman mukaista toimintojen avaamista joudutaan lykkäämään.

Lasten ja nuorten kilpailu- ja ottelutoiminta joukkueiden välillä joudutaan siirtämään kahdella viikolla eteenpäin. Oman joukkueen sisällä voidaan kuitenkin edelleen pelata ja harjoitella.

