Lavastaja Jani Uljas luo illuusioita – "Työtäni on saada lehmät lentämään"

Riitta Salmi

Turun kaupunginteatterin päälavastaja Jani Uljas on tehnyt lavastuksen kymmeniin teoksiin. Parhaillaan työn alla on kesällä Emma teatterissa ensi-iltansa saava komedia 39 askelta. Lavastajalla on työn alla useita esityksiä samanaikaisesti. Kun yhden esityksen aika on ohi, on aika alkaa rakentaa uutta. – Oma taideteos on esillä vain hetken. Se on samanaikaisesti hienous ja traagisuus, Uljas toteaa.