Vallihaudankatu suljettuna liikenteeltä tänään tiistaina

Vallihaudankatu Turun satamassa on suljettuna liikenteeltä Linnankadun ja Satamakadun välillä tänään tiistaina aamuyhdeksästä iltapäiväkolmeen. Kiertotie on opastettu kulkemaan Linnankadun ja Satamakadun kautta. Paikalla on liikenteenohjaajat.

Sulun aikana puretaan vanha liikenneopasteportaali Vallihaudankadun ja Satamakadun risteyksessä, ja uusi portaali asennetaan tilalle.

Vallihaudankadun ja Satamakadun risteyksen liikennevalot ovat pois käytöstä 11.5.– 28.5. välisen ajan liikenneopasteportaalin asentamisen, sekä muiden kadunrakennustöiden vuoksi.